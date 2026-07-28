Adevărata față a antrenorului Zinedine Zidane: cum a ajuns fostul „secund” al lui Ancelotti să câștige 3 Ligi ale Campionilor și să antreneze naționala Franței

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Federația Franceză de Fotbal a confirmat oficial o mutare anticipată de mai mulți ani în lumea fotbalului: numirea lui Zinedine Zidane (54 de ani) ca selecționer. Deși a petrecut o perioadă fabuloasă pe banca lui Real Madrid și a avut numeroase oferte, fostul mare mijlocaș nu a activat ca antrenor în ultimii 5 ani, deoarece și-a dorit să preia echipa națională.

Start modest la Real Madrid: antrenor secund la prima echipă și „principal” la Castilla

În 2010, la patru ani după ce și-a încheiat cariera fabuloasă de fotbalist, Zinedine Zidane a fost numit consilier special la Real Madrid, la solicitarea lui Jose Mourinho, care antrena în acel moment gruparea „blanco”. În perioada 2011-2012 a activat ca director sportiv, iar apoi a trecut pentru prima dată pe banca tehnică, antrenând echipa U17.

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În stagiunea 2013-2014, „Zizou” a fost antrenor secund la prima echipă, făcând parte din staff-ul lui Carlo Ancelotti. Sezonul a fost unul foarte bun pentru gruparea din capitala Spaniei, care a cucerit „La Decima”, al 10-lea trofeu Champions League din palmares. În vara lui 2014, a devenit „principal” la formația secundă, Real Madrid Castilla, rol în care a rămas timp de un an și jumătate.

Rezultate fabuloase la Real: de la soluție de avarie la 3 Ligi ale Campionilor

Numirea lui Zinedine Zidane la prima echipă a lui Real Madrid s-a produs în timpul sezonului, mai exact în ianuarie 2016, când Florentino Perez a mers pe mâna francezului după demiterea lui Rafa Benitez. S-a dovedit a fi o mutare de geniu, deoarece „galacticii” au cucerit Champions League la finalul acelui sezon, în urma unui succes la loviturile de departajare contra rivalei Atletico Madrid.

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A urmat un nou sezon fabulos, 2016-2017, în care echipa antrenată de Zinedine Zidane, care se baza pe superstaruri precum Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Karim Benzema sau Toni Kroos, a reușit să câștige din nou UEFA Champions League, învingând-o pe Juventus cu 4-1 în finala disputată la Cardiff. Madrilenii au cucerit și titlul în La Liga, primul din mandatul lui Zidane.

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Stagiunea 2017-2018 a fost una dezamăgitoare pe plan intern, deoarece Real Madrid a terminat pe locul 3 în La Liga, la 17 puncte în urma campioanei Barcelona, însă Zidane a salvat sezonul cu parcursul din Champions League. Realul a cucerit din nou cea mai importantă competiție inter-cluburi, de această dată după un succes cu 3-1 contra lui Liverpool. În ciuda acestui triumf, „Zizou” și-a anunțat plecarea de la echipă, afirmând că Real „are nevoie de o schimbare”.

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Revenirea la Madrid și 5 ani de așteptare

La mai puțin de un an după ce a decis să plece, în martie 2019, Zidane a fost readus la Real de Florentino Perez, deoarece Julen Lopetegui și Santiago Solari nu au confirmat. Cel mai important trofeu cucerit în al doilea mandat al francezului a fost titlul în La Liga, în sezonul 2019-2020, însă următoarea stagiune s-a încheiat fără vreo performanță notabilă, iar tehnicianul a decis să plece din nou în vara lui 2021.

Dorința sa a fost de a prelua echipa națională a Franței, iar legendarul „decar” a fost dispus să aștepte până când fostul său coechipier, Didier Deschamps, își încheia mandatul. În cei 5 ani în care a stat „pe bară”, Zidane a fost dorit de mai multe cluburi uriașe din Europa, precum Manchester United, Bayern, Juventus sau PSG, însă a refuzat toate ofertele.

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Trofeele câștigate de Zinedine Zidane ca antrenor

3 Ligi ale Campionilor : 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

2 titluri în La Liga : 2016-2017 și 2019-2020

2 Supercupe ale Europei : 2016 și 2017

2 Campionate Mondiale ale Cluburilor : 2016 și 2017

2 Supercupe ale Spaniei : 2017 și 2020

Zidane și-a îndeplinit visul: naționala Franței

Didier Deschamps a anunțat în ianuarie 2025 că nu va mai continua pe banca naționalei după Cupa Mondială, iar numirea lui Zinedine Zidane era așteptată încă de atunci. . Acesta își va începe mandatul cu partidele din .

Zidane va încerca să repete și ca antrenor performanțele fabuloase pe care le-a realizat ca fotbalist la naționala Franței. În 1998, mijlocașul a marcat o „dublă” în finala Cupei Mondiale contra Braziliei (3-0), iar Franța a cucerit în premieră trofeul, chiar pe teren propriu. Apoi, în 2000, „Les Bleus” au devenit și campioni europeni, după un succes cu 2-1 în finala cu Italia, iar Zidane a fost numit „jucătorul turneului”.