Adevărata față a Gabrielei Cristea! Dezvăluiri neștiute despre relația cu fosta și cu actuala soacră

Gabriela Cristea moderează o nouă emisiune, în care viitoarele soacre au posibilitatea să le cunoască mai bine pe fetele care “atentează” la inima băieților gata de însurătoare, dar ce fel de noră este vedeta?! Am aflat detalii neștiute despre relația pe care prezentatoarea de la Antena Stars a avut-o cu mama răposatului om de afaceri Marel Toader, dar și cum se înțelege cu actuala soacră, mama cântărețului Tavi Clonda.

Gabriela Cristea a revenit pe micul ecran cu o nouă emisiune – Mireasa: Urzeala soacrelor-, o extensie a reality show-ului Mireasă, în care, pentru prima dată, mamele băieţilor din casă vor putea să îşi cunoască mult mai bine viitoarele nurori, iar vedeta Antenei Stars are un rol extrem de important. În afară de moderarea reality show-ului, va avea de gestionat eventualele tensiuni apărute între soacre și potențialele nurori, aspect care a pus-o în dificultate în viața reală.

În perioada în care a fost căsătorită cu Marcel Toader, între anii 2008 – 2013, vedeta TV nu a avut o relație apropiată cu soacra sa. Conform surselor FANATIK.RO, Gabriela Cristea și-a vizitat soacra de câteva ori, pe parcursul celor 5 ani de căsnicie, iar femeia a trecut pragul casei fiului și al nurorii o singură dată. Mai mult, după despărțirea de Marcel Toader, cele două nu au mai schimbat niciun cuvânt și s-au comportat ca și când nu s-au cunoscut.

Adevărul despre relația Gabrielei Cristea cu fosta și actuala soacră

“La nuntă am venit, dar ne-au cazat la hotel. Am stat la hotel, am mers la restaurant și pe urmă am plecat acasă. Nici ei nu veneau prea des. În ultimii doi ani nu știu dacă au venit de două ori. Au stat la mine trei zile și trei nopți când au făcut ‘Cireașa de pe tort’ (n.r.- emisiunea pe care Gabriela Cristea a prezentat-o la Kanal D). Eu am văzut-o indiferentă pe ea, schimbată, dar nu am întrebat nimic. Ce să întreb? Nu pot să mă bag în familia lor, dar Marcel și-a dorit mult să facă o familie, să aibă copii, a vrut mult o fetiță cu ochii albastri.”, mărturisea mama omului de afaceri Marcel Toader, în perioada în care cei doi au anunțat divorțul.

Despărțirea de omul de afaceri Marcel Toader s-a tranșat și în fața legii, dar și pe micul ecran! Cei doi și-au aruncat acuzații grave la momentul respectiv, iar războiul s-a mutat în sala de judecată, după ce vedeta TV și-a acuzat fostul partener că i-a “tocat” toți banii, într-o investiție care s-a dus pe “apa sâmbetei”. În 2019, însă, la nici 4 ani de la divorț, Marcel Toader a murit, la 56 de ani, în urma unui infarct, iar apropiații spun că problemele financiare, dar și cele în amor i-au grăbit sfârșitul. Potrivit surselor noastre, Gabriela Cristea nu i-a transmis nici măcar un mesaj de condoleațe fostei soacre, cu care a preferat să nu mai păstreze legătura.

Ce fel de noră este Gabriela Cristea

Se știe că Gabriela Cristea a rupt orice relație chiar și cu propria familie, imediat după ce a împlinit 18 ani și, de atunci, i-a fost extrem de dificil să aibă încredere în oameni. A preferat să nu dezvăluie adevăratul motiv pentru care a plecat de acasă și nu s-a mai uitat în urmă!

Ruptura de propria familie a fost un punct pus vieții ei de până atunci și a refuzat chiar să participe la înmormântarea propriei mame, acțiune pe care a recunoscut, ulterior, că a regretat-o enorm.

În prezent, Gabriela Cristea a reușit să aibă o relație apropiată cu cea de-a doua soacră, mama cântărețului Tavi Clonda. După ce a adus pe lume două fetițe și a cunoscut astfel sentimentul matern, inima vedetei TV s-a înmuiat și a reușit să pune bazele unei familii adevărate, după care a tânjit ani buni.

Atât soacra, cât și cumnata Gabrielei Cristea sunt bine primite în vila din Otopeni, în care prezentatoarea TV și soțul ei, Tavi Clonda, locuiesc, iar legăturile în familie sunt mult mai strânse. Mai mult, soacra Gabrielei Cristea a apărut de câteva ori chiar și în emisiunea fiului – Fetele lu’ Tavi by Gabriela Cristea -, un show difuzat tot la Antena Stars.

“Eu iubesc copiii ăştia, şi pe Gabriela, şi pe Tavi. Tavi ştie ce mamă a avut… Şi pe Gabriela o iubesc, am câştigat o fată, ea este o fată nemaipomenită. Nu poţi să zici ‘noră’, zici ‘noră’, că asta este, aşa se spune, dar este, încă o fată, pentru că mai am o fată”, spunea Elena Clonda, despre Gabriela Cristea, la scurt timp după ce vedeta i-a dăruit prima nepoată.