„Adevărata îngrijorare a președintelui Ligii”. Editorial Bogdan Baratky, după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Cine pierde, de fapt?!”

Declarația de ieri a Președintelui Ligii Profesioniste a făcut valuri uriașe și a declanșat reacții pe măsură. “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” – a spus, în rezumat, dl. Iorgulescu, într-un moment de aparentă slăbiciune. Ceea ce l-a obligat practic pe dl. Justin Ștefan, Secretar General LPF, să intervină în regim de urgență cu o precizare cât se poate de politically correct: ”Nu există şi nu pot exista preferinţe faţă de vreun club. Accesul în play-off se decide exclusiv pe teren, prin rezultate. Regulamentul este acelaşi pentru toţi, iar clasamentul reflectă munca şi performanţa fiecărei echipe.”

Adevărata îngrijorare a președintelui Ligii

Eu personal, daca aș fi fost în locul domniilor lor (absolut ipotetic vorbind), aș fi ales metoda Dinamo de “crisis containment”. E marketing, frate. Controversa vinde. Dl. Președinte a creat deliberat controversă prin declarația domniei sale, iar asta crește interesul pentru competiție. Eh? Nu sună bine?

“Marketingul este o unealtă folosită nu de ieri, de azi. A devenit deja viral în România și nu mai poate fi ignorat. Cei care fac rău mediului online sau presei sportive sunt cei care interpretează anumite declarații și le împing în zona discutabilului”. Am înlocuit doar “gesturi” cu “declarații” și “discriminării” cu “discutabilului” în explicația dlui Nicolescu și… uite ce bine merge! E pană, gen, da’ e de vultur (sic!). Și suntem și în trend, pe marketing, pe online, pe (vorba unui clasic) “conținut autentic, real și nedistorsionat”.

Doar că nu e marketing. Nici îngrijorare pentru veniturile cluburilor din playoff nu e. Și, ca să vă surprind definitiv, nici măcar partizanat pentru FCSB. Vă explic imediat. Cum pierd cluburile?

Cum e afectată Rapid pe plan financiar, dacă FCSB nu prinde playoff-ul

Să luăm exemplul Rapidului. În ce fel ar afecta financiar Rapidul În meciul direct cu Rapid gazdă, oricum am face calculele, nu ne iese o diferență mai mare de 200k EUR din bilete. Cu tot cu sponsori conjuncturali, care ar putea dori să cumpere expunere punctual la un Rapid – FCSB să spunem că ajungem la un 300k EUR.

Cam pe aici se învârte cuantumul “pierderilor”. Păi, Rapid a pierdut banii ăștia în playout-ul de acum 3 ani, când avea nevoie de 1 punct în 2 meciuri să termine pe 6. A pierdut de 6-7 ori banii ăștia cu Jambor (împrumutat deja a doua oară) și Drilon (folosit ca mobilier de stadion).

Despre ce vorbim?! Pe de altă parte, orice club care speră cu adevărat la titlu își dorește FCSB în afara playoff-ului, pentru că FCSB odată intrat în primele 6, nu vine acolo să facă act de prezență. Toți știu că FCSB este cel mai bine organizat club din prima ligă (la nivel de CFR din anii de glorie, când se înșirau titlurile că mărgelele pe ață), deci nimeni nu vrea să riște asta pentru niște bani pe care orice club serios îi pierde la un transfer neinspirat, sau îi câștigă la un derby cu audiență pe AN. OK; nu cluburile de playoff sunt principalele perdante. Mergem mai departe.

Ce pierderi suferă FCSB, dacă va evolua în playout

Da, clubul lui Gigi Becali marchează niște pierderi. Pentru că cele 5 meciuri “acasă” din playoff ar fi adus în tribune probabil (estimare rezervată) în jur de 35,000 de oameni cu Rapid și Dinamo, 20-25,000 cu Craiova și CFR. Poate mai mult dacă FCSB intra în mod real lupta pentru titlu.

În playout, audiența medie de stadion se va situa undeva intre 5-10,000 de spectatori. Dacă celelalte 5 din playoff pierd la un singur meci prin absența FCSB, clubul lui Gigi Becali pierde în toate cele 5 meciuri de acasă din playout. Plus sponsori conjuncturali, plus bonusuri, plus loji. Se adună.

Dar Președintele ligii, declarativ cel puțin, nu a plâns FCSB-ul, ci colegele de playoff. Dacă pentru cele 5 sunt sigur că lacrimile au fost de crocodil, înclin să cred că nici pentru contabilitatea FCSB nu s-a îngrijorat în mod real dl. Iorgulescu.

Ce îl îngrijorează, de fapt, pe Gino Iorgulescu, președintele LPF?

Am stabilit că fotbalul e un business, da? În afacerea asta, cluburile sunt ingredientele. Cu ingredientele astea LPF face un produs, pe numele său Superliga. Iar acest produs este frumos împachetat și valorificat sub formă de drepturi TV. Pe 12 august 2025 cluburile au votat în Adunarea Generală a .

Așadar, prin necalificarea FCSB în playoff cluburile nu pierd nici măcar din drepturi TV, pentru că sumele și condițiile sunt bătute în cuie până în 2035. Și atunci? Cine pierde?!

Cumpărătorii drepturilor TV pierd. Televiziunile care transmit SuperLiga pierd. Și presa în general

FCSB vine la pachet cu o audiență care nu se va transfera în playout în cazul în care trupa lui Gigi Becali nu prinde locul 6. Audiența TV a playoff-ului vă scădea, iar asta se va vedea în încasările din publicitate ale cumpărătorilor de drepturi. Nu știu cum arată business plan-ul lor, nu pot ști cu cât vor scădea încasările, dar problema acolo este.

Președintele LPF nu de dragul celor 5 din playoff plânge, nu de grija FCSB-ului, ci își căinează clienții plătitori. Televiziunile sunt clienții săi; cluburile, doar ingrediente pentru produsul pe care îl vinde.

Presa, în general, va pierde și ea audiență. Un meci Oțelul – FCSB în playout are o valoare comercială mult mai mică în playout, decât în playoff. Iar produsul “Bună seara, dle Becali” nu are căutare în playout, indiferent de vitrină, decât eventual în contextul luptei pentru locul 7, adică la o valoare mult mai mică.

Așadar, dacă ar fi să facem un clasament al victimelor neparticipării FCSB în playoff, nu cele 5 sunt pe primul loc și nici măcar FCSB însuși. Ba chiar, într-un sondaj real și sincer, la întrebarea “Ce ați prefera: a) FCSB în playout, sau b)…, toate 5 ar alege “a” cu ochii închiși, înainte ca intervievatorul să apuce să ofere varianta “b”.