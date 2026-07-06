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Adevărata lovitură pe care a dat-o Donald Trump în cazul lui Balogun. „Are sânge în instalaţie”

Dumitru Dragomir a comentat scandalul izbucnit după anularea suspendării lui Folarin Balogun și a explicat ce crede că a urmărit Donald Trump prin implicarea în acest caz.
Daniel Spătaru
06.07.2026 | 15:50
Adevarata lovitura pe care a dato Donald Trump in cazul lui Balogun Are sange in instalatie
EXCLUSIV FANATIK
Intervenţia lui Trump a dus la anularea suspendării lui Balogun Foto: colaj Fanatik
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Cu doar o zi înainte de cel mai important meci din istoria naţionalei de fotbal a SUA, un imens scandal a izbucnit la Campionatul Mondial, ca urmare a deciziei FIFA de a-i anula suspendarea golgheterului american Folarin Balogun, la intervenţia lui Donald Trump. Subiectul a fost comentat şi de Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Trump l-a sunat personal pe Infantino în cazul Balogun

Folarin Balogun, atacantul american care a marcat trei goluri la această Cupă Mondială, va putea juca împotriva Belgiei, în meciul din optimile de finală, chiar dacă a primit un cartonaș roșu în partida împotriva Bosniei-Herțegovina. El a fost eliminat direct atunci, după ce l-a călcat pe gleznă pe Muharemovic, dar FIFA i-a anulat suspendarea.

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În cazul Balogun au fost implicați atât avocați ai Federației de Fotbal din SUA, cât și avocați ai Casei Albe. Problema a mers atât de departe încât a intervenit însuși președintele Donald Trump, care l-a contactat personal pe președintele FIFA, Gianni Infantino. Infantino i-a răspuns lui Trump că dosarul era deja în curs de examinare de către comisia disciplinară și că era o chestiune care ținea de un organism independent. Această comisie disciplinară a fost cea care a anulat în cele din urmă suspendarea.

Dragomir: „Cota lui Trump a crescut cu 10-15%”

Pentru Mitică Dragomir, cazul este clar ca lumina zilei: FIFA a avut dreptate când i-a anulat suspendarea lui Balogun. „Comisia a analizat, e regulamentar”, spune fostul şef al LPF.

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„Oracolul de la Bălceşti” consideră că intervenţia lui Trump a avut şi un vădit scop electoral, menit a-i creşte cota de popularitate. „Păi Infantino era nebun să-l refuze pe Trump? Îi creşte cota cu 10-15%. Trump avea nevoie de chestia asta, pentru că sunt alegerile în toamna asta. Are sânge în instalaţie!

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N-ai văzut că se ceartă cu toţi? N-ai văzut ce răspuns i-a dat unui jurnalist, vizavi de Netanyahu? ‘E cuminte, execută tot ce-i spun'”, a spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

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După ce decizia privind Balogun a devenit publică, Trump a postat pe rețeaua sa, Truth Social, următorul mesaj: „Mulțumesc FIFA pentru că ați făcut ceea ce trebuie și ați îndreptat o mare nedreptate!”.

Adevărata lovitură pe care a dat-o Donald Trump în cazul lui Balogun. "Are sânge în instalaţie"

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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