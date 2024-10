Adevărata poveste a lui TJ Miles: de la Constanța, Abu Dhabi, Toronto și retur. ”Tiberiu Iordache nu mai există”. Interviu exclusiv

TJ Miles vrea că lumea să știe că numele lui, pe certificatul de naștere, este Miles Tibi Stephan Jordache. Aflăm, de asemenea, cu ce a cerut-o, prima dată, de soție pe iubita lui, frumoasa cântăreața Francisca.

TJ Miles dezvăluie, în exclusivitate, când se va căsători cu Francisca

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, TJ Miles ne spune cum și unde a cerut-o, prima dată, de soție pe frumoasa lui iubită Francisca. Ne spune despre copilăria lui și cum a trebuit să se adapteze țărilor și culturilor noi, odată cu trecerea anilor. Aflăm și motivul real pentru care s-a întors în România, dar și când s-au reglat toate probleme lui cu legea.

“Nu am știut ce va urma în viața mea, că voi schimba continente, țări, tradiții și prieteni”

Cum a fost copilăria ta?

-Am avut o copilărie frumoasă, eram diferit de alții. La un moment dat tata plecase să lucreze în afara țării. Chestia asta ne-a ajutat, nu ne-a lipsit nimic, aveam tot ce-mi trebuia. Mă jucam în fața blocului toate jocurile, inclusiv cel cu cornete și țevi.

Mergeam la mare, jucam tenis, eram un copil foarte activ. Neștiind ce va urma în viață mea, că voi schimba continente și țări, culturi, tradiții, prieteni, copilăria mea, în primii 8 ani, a fost foarte frumoasă.

TJ Miles vorbește despre mutarea în altă țară: “A fost perfect pentru mine, am ieșit din zona de confort”

Din Constanța te-ai mutat la Emiratele Unite. Aveai doar 8 ani. Cum ai reușit să te adaptezi?

-Ne-am mutat în Abu Dhabi și a fost o mutare frumoasă. Prima dată cu avionul mi s-a făcut rău, apoi am ajuns acolo și m-a lovit căldura. Mașini frumoase, mâncăruri noi. M-am adaptat foarte repede și aici a început să mă ajute că am ieșit din zona de confort.

Am ieșit din România în altă țară, la o vârstă mică. Creierul meu începea să vadă lucrurile altfel, să înțeleagă, învățam și arabă la un moment dat. Era tare și m-am adaptat rapid, sunt Berbec, un om ambițios, psihic stau foarte bine. A fost perfect pentru mine că am ieșit din zona de confort.

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-În clasa a 9-a deja vorbeam bine engleză, accentul se ‘spălase’ foarte mult. Eram foarte bun la baschet și stăteam cu cei din clasa a11-a și a 12-a, era mare lucru pe vremea aceea.

Eram mereu în fruntea listei la baschet, eram un copil popular. Poate puțin timid, dar cu câte făceam chestii mai tari timiditatea dispărea. În clasa a 10-a eram deja rebel, mai chiuleam.

TJ Miles ne spune de ce s-a întors în România

După Dubai a urmat Canada, unde ai stat până în 2018. De ce te-ai întors în România?

-După Abu Dhabi a urmat Toronto, în continuare am reședința acolo. M-am întors în România pentru o afacere și așa am luat dublă cetățenie cu domiciliul în străinătate. Am doar pașaport românesc, cu reședința în Canada. Permisul meu de conducere este canadian, cu ăla conduc în România, am permis internațional. Am vrut să schimb ceva în viața mea, să fac altceva. Așa că am luat PitCar de pe Barbu Văcărescu.

TJ Miles lămurește tot: “Toate problemele mele cu legea sunt rezolvate de mult”

Ți-ai rezolvat, definitiv, probleme cu legea pe care le-ai avut în Toronto?

-Toate problemele mele cu legea sunt rezolvate de mult. Fix în anul când am câștigat cele două procese s-au închis, nu am probleme, pot pleca oriunde vreau. Nu am nicio restricție, sunt curat, mi-am schimbat viața total, mi s-a șters cu buretele tot. Totul este minunat și rezolvat.

“Am băgat o grămadă de bani în mașinile mele, 100.000 de dolari”

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

-Nu aș schimba nimic. Chiar și investițiile proaste sau când am băgat o grămadă de bani în mașinile mele să le modific, 100.000 de dolari de exemplu. Consider că trebuia să învăț valoarea banilor. Mi se pare că am greșit mult în viața mea, dar asta m-a făcut omul de azi. Dacă aș fi renunțat la o chestie pe care am făcut-o înseamnă că aveam un gol, aveam ceva care-mi lipsea din evoluție.

Acum simt că am trecut prin tot, sunt norocos și mândru că am ajuns unde am ajuns. Asta e viața mea, sunt mândru de tot ce am făcut, nu vreau ca lumea să mă copieze. Promovez educația, mereu să fii asumat, să fii cea mai bună versiune a ta. Asta este cel mai important.

TJ Miles vorbește despre iubita lui, Francisca

Îți mai aduci aminte la ce te-ai gândit când ai văzut-o prima dată pe Francisca?

-Îmi aduc aminte că am gândit ce frumoasă e, ce energie îmi dă această femeie, m-a vrăjit. Parcă mi-am întâlnit sufletul pereche, a fost ceva special, unic. Zici că mi-am întâlnit jumătatea despre care nu știam că există.

Cum a fost să treci de la o prietenie la o iubire adevărată?

-A durat ceva timp, treptat, cu răbdare. Fiecare moment a fost important în tranziția de la prietenie la iubire adevărată. Mi-am dat seama că este fix ce trebuie, iubire adevărată. Trebuie să se întâmple niște momente importante care să valideze tot.

A fost tare că am reușit chestia asta. Nu a fost ușor, dar procesul a fost foarte frumos, să trecem de la prietenie la iubire.

Care este cea mai importantă calitate a iubitei tale?

-Eu aș pune că loialitatea, transparența, bunătatea și sufletul curat. Este foarte rar în ziua de azi un om cu astfel de calități unice.

TJ Miles și cererea unică în căsătorie: “I-am dat orezul, i-am spus că asta e tot ce am”

De curând ai cerut-o de soție. Ai avut emoții, ți-ai pregătit mult momentul?

-M-am gândit cel mai mult timp la chestia asta, la Survivor. Stăteam în baracă, în Dominicană și mă gândeam la asta, cum o s-o fac și cum o să fie. Avem niște emoții, știam că n-o să zică nu, dar tot aveam emoții. Nu mă așteptam să câștig recompensa și a venit Francisca în Dominicană, să luăm o cină împreună.

A zis să-i dau tot în ziua aceea, orezul câștigat și . Nu mă așteptam la asta, nu am plănuit nimic. I-am dat orezul, i-am spus că asta este tot ce am, dar când ne vedem data viitoare voi avea inelul.

Când am plecat de la Survivor m-am oprit la Paris, m-am dus la Tifanny’s și am luat inelul în București, . A fost minunat, nu știam că așa va fi cerea, dar a rămas în istorie.

“Sunt mai încăpățânat decât ea motiv pentru care ea cedează cam de fiecare dată”

Cum reușiți să aplanați conflictele, inerente într-o familie? Cine cedează primul?

-În orice cuplu există certuri, la noi sunt chestii de limbă, eu vin din altă țară și înțeleg lucrurile altfel. Sunt mai încăpățânat decât ea motiv pentru care ea cedează cam de fiecare dată. După aceea eu trebuie să înțeleg mai bine, ea îmi explică, toate lucrurile se rezolva. Întotdeauna are răbdare cu mine și eu cu ea. Totul este frumos și mergem înainte, niciodată nu ne culcăm supărați unul pe altul.

“Eu am sânge latin, sunt născut în România, dar mentalitatea mea nu mai e românească”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

-Cel mai greu moment a fost integrarea mea în Toronto. Eram român, trăisem în Abu Dhabi, nu știam tradițiile de aici, cum se poartă lumea. În Canada lumea e altfel, gândirea este alta, sunt deschiși la minte. Am avut de muncă 2 ani și a trebuit să reușesc să mă integrez înainte de clasa a 9-a.

Știam că, dacă nu reușesc să mă integrez până atunci voi fi bulliyed până în clasa a 12-a, nu am vrut să se întâmple asta. Mi-am reconstruit creierul. Eu am sânge latin, sunt născut în România, dar mentalitatea mea nu mai e românească. Chestia asta m-a ajutat foarte mult să mă integrez.

Am devenit un băiat popular, lumea venea în jurul meu, mi-am dorit să nu fiu un oarecare. Integrarea a fost importantă în dezvoltarea mea personală și publică în momentul acela.

“Nu mă mai cheamă Tiberiu Ștefan Iordache de vreo 20 de ani”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Nu toată lumea știe că eu mi-am schimbat numele, legal. Și în certificatul de naștere și în pașaportul românesc. Nu există decât Miles Tibi Stephan Jordache. Nu mă mai cheamă Tiberiu Ștefan Iordache, de vreo 20 de ani mi-am schimbat numele. Spun asta ca să nu mai scrie lumea în presă așa, Tiberiu Iordache nu mai există.

Mă cheamă TJ Miles, Tibi Jordache Miles, vreau ca lumea să știe, odată pentru totdeauna, care este numele meu real și de unde vin T și J.

TJ Miles consideră că familia este cea mai mare realizare

Care crezi că este cea mai mare realizare a ta de până acum?

-Cred că cea mai mare realizare care m-a făcut fericit este că mi-am făcut părinții mândri de mine. Sunt fericiți cu mine. Am fost, totuși, un copil rebel, neascultător. Am reușit să le dau liniște și pace părinților mei, în ciuda rebeliunii mele. Sunt pe drumul bun.

Mai mult, am întâlnit-o pe Francisca și am un drum pe care nu m-aș fi așteptat să-l am. Cred că asta e cea mai mare împlinire, nu e nimic mai important decât familia.

TJ Miles recunoaște: “Eu, fără oameni, sunt un nimic”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Niciodată nu mi s-a urcat celebritatea la cap. Fiind persoană publică peste tot lumea vrea poze, trag toți de mine și recunosc că, fără oameni, eu sunt nimic. Dau mereu înapoi din timpul meu oamenilor, fără ei n-aș fi fost nimic. Sunt cu picioarele pe pământ și am tratat întotdeauna oamenii cu respect.

Nu poate toată lumea să fie ca tine, nu toți au aceeași mentalitate așa că e bine să le arăți, prin exemplu, cum trebuie să facă. Și dacă schimbi 2 oameni tot este bine. Totul începe cu un leader, trebuie să-ți asumi responsabilitatea, nu ai voie să devii arogant și să uiți de unde ai plecat.

Dacă te-ai întâlni acum cu TJ Miles cel mic, ce sfat i-ai da?

-Îi spuneam să meargă mai departe, să nu renunțe, să aibă încredere în Dumnezeu, o să fie minunat, crede-mă. Ce visai tu când erai mic se va împlini într-o zi.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2025?

-Nunta o vom face în 2025 sau 2026, , să mai investim în diferite lucruri. Francisca are taraf, vrea să meargă pe partea de muzică. Si eu voi lansa ceva nou, alt gen. Mi-ar plăcea să participăm într-un show mare, împreună sau separat. Vreau să avem timp pentru noi și pentru familie, avem multă muncă de făcut în viitor.

Să nu uităm de social media, așa am ajuns în punctul acesta. Vrem să dăm conținut în continuare, informații frumoase și utile, să influențăm oamenii într-o direcție bună.