Adevărata poveste a venirii lui Marius Baciu la Steaua. Dezvăluirile omului care l-a adus în Ghencea. Exclusiv

Constantin „Tică” Dănilescu (77 de ani), fostul mare conducător care a activat timp de peste un deceniu atât la Steaua, cât și la Dinamo, este omul care l-a adus pe Marius Baciu (51 de ani) la gruparea „roș-albastră” în 1996, de la Inter Sibiu. Fostul oficial a comentat într-o reacție oferită pentru FANATIK numirea lui Baciu ca antrenor principal la FCSB, formație care va participa la barajul pentru Conference League.

Omul care l-a adus pe Marius Baciu în Ghencea a comentat numirea fostului fundaș la FCSB

Născut la Mediaș, Marius Baciu a evoluat pentru formația locală Gaz Metan, dar și pentru Inter Sibiu înainte de a sosi la Steaua în 1996. Cea mai mare contribuție la transferul său în Ghencea a avut-o Constantin Dănilescu, care activa în acel moment ca președinte la gruparea „roș-albastră”. „Eu întotdeauna am umblat după jucătorii tineri. Marius Baciu avea 21 de ani când l-am adus de la Sibiu la Steaua.

Călătoream mult prin țară la meciuri, aveam liste cu jucători și l-am remarcat la un meci al Sibiului. L-am urmărit, l-am propus, l-am adus și nu cred că a fost rău de tot. Apoi a prins un transfer la o echipă foarte bună, la Lille. Eu sper că îi va fi bine la FCSB și că o să se înțeleagă cu Gigi Becali. Nu știu cine o sa facă echipă, treaba lor. Eu în 1999 am plecat și el a rămas până în 2002, a luat Cupe, campionate a fost căpitan la Steaua și cred că asta îl va ajuta mult.

A fost un băiat foarte bun, ne-am înțeles bine, nu mi-a creat nicio problemă. A devenit antrenor și eu cred că îl va ajuta mult experiența acumulată. Impune respect acum în vestiar și cred că jucătorii îl vor asculta și se va face înțeles. Părerea mea e că va face treabă bună și îi doresc mult succes. Să îl vedem la treabă cu Botoșaniul”, a declarat „Tică” Dănilescu pentru FANATIK după .

La ce echipe a evoluat Marius Baciu în cariera de fotbalist

După experiențele de la Gaz Metan Mediaș și Inter Sibiu, Marius Baciu a petrecut 6 ani la Steaua (1996-2002), reușind să câștige 3 titluri, două Cupe și două Supercupe. Apoi, acesta și-a început prima experiență în străinătate, la gruparea franceză Lille, pentru care a evoluat în 34 de partide în campionat pe parcursul a două sezoane.

În 2004 a plecat în Germania, la Rot-Weiss Oberhausen, unde a petrecut un an, iar după o scurtă experiență în Grecia, la Panserraikos, a revenit în țară în 2006 și a semnat cu Oțelul Galați. A mai evoluat la Universitatea Cluj înainte de a-și încheia cariera în 2008 la gruparea din orașul natal, Gaz Metan Mediaș. .

