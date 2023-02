Nicolae Badea știe cauza prăbușirii lui Dinamo: „Răzvan Zăvăleanu este marea deziluzie! Un dezastru!”. Își cere scuze public lui Ionuț Lupescu. Video Exclusiv

Dinamo a fost preluată de fondul de investiții Certinvest, după ce Dorin Șerdean a cedat pachetul acționar majoritar pe care îl deținea firmei Red&White, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Înțelegerea dintre cele două părți . Omul de afaceri despre cauzele prăbușirii lui Dinamo.

Nicolae Badea, despre adevăratele cauze ale prăbușirii lui Dinamo: „S-a comis o greșeală cu numirea lui Mureșan și a lui Zăvăleanu”

Nicolae Badea a vorbit în cadrul celei mai recente ediții a FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVCI despre care a culminat cu retrogradarea clubului de tradiție în liga secundă pentru prima oară în istorie.

Fostul acționar al clubului din Ștefan cel Mare este de părere că numirea rolului de administrator special și judiciar al lui Iuliu Mureșan și . „Lucrurile sunt cunoscute și am fost în fața unei evidente degringolade manageriale care s-a produs în ultimii ani de zile, care a culminat desigur cu marea deziluzie pentru noi toți, cea a retrogradării din prima în liga a doua.

Parcursul în Liga 2 nu a fost cel așteptat. Cred că un declic major, o ruptură majoră raportată la istoria preformanțelor și a evoluției lui Dinamo a fost o desemnare nefericită a rolului de administrator special și administrator judiciar în urmă cu doi ani.

(n.r. vă referțiti la Răzvan Zăvăleanu și Iuliu Mureșan) Da. Sunt dator să-mi cer scuze public lui Ionuț Lupescu când, după opinia lui, s-a comis o greșeală cu numirea lui Mureșan și a lui Zăvăleanu, și a spus-o public. Eu le-am acordat și încredere și suport financiar, material și logistic doar că ei nu au justificat din păcate”, a declarat Nicolae Badea în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Mă așteptam la mai mult ca expertiză și competență în managementul sportiv”

Deși nu l-a acuzat de intenții rele, Nicolae Badea se aștepta la mai mult din punct de vedere profesional de la Răzvan Zăvăleanu. Totodată, omul de afaceri a precizat că administratorul judiciar de la Dinamo și-a ieșit din rolul strict pe care îl avea în cadru clubului din Ștefan cel Mare.

„Sincer să fiu m-am așteptat mult mai mult de la Zăvăleanu și Mureșan profesional vorbind că nu mă refer la multe așteptări. Mă așteptam la mai mult ca expertiză și competență în managementul sportiv, respectiv într-o administrare judiciară a unei societăți aflate în insolvență.

(n.r. Răzvan Zăvăleanu) Este adevărat că a ieșit din sfera strictă a rolului administratorului judiciar. Nu pot să spun că poate nu a fost de intenții bune, dar rezultatele actului de administrare…”, a mai spus Nicolae Badea, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Dezastru, vi se pare un cuvânt prea mare pentru faptul că a retrogradat echipa?”, a fost întrebarea moderatorului emisiunii, Horia Ivanovici, pentru Nicolae Badea, care nu s-a ferit de cuvinte. Președintele lui FC Dinamo a dezvăluit că nu a mai vorbit cu Răzvan Zăvăleanu timp de mai mult de un an.

Nicolae Badea: „Cuvântul dezastru nu este mare”

„Nu, dacă ne raportăm la forța sentimentelor dinamoviștilor și fidelitatea lor față de culorile „alb-roșu”, cuvântul nu este mare, acela de dezastru. Nu am interferat cu Răzvan Răzvăleanu de peste un an și ceva de zile. Nu am mai vorbit cu el deloc.

Din câte am văzut în presă dânsul a transmis o altă ofertă de preluare a pachetului majoritar de acțiuni. Așa am văzut în presă și nu a fost dezmințit acest aspect, a fost confirmat și de Dorin Șerdean, că Zăvăleanu a înaintat și a susținut o ofertă din partea APCH”, a încheiat Nicolae Badea, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

