CE TREBUIE SĂ ȘTII De ce s-a pierdut calificarea la Mondialul U17 din Qatar? Emanuel Roșu are răspunsul

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Naționala României U17 nu a avut parte de o aventură reușită la Campionatul Mondial din Qatar. După 0-1 cu Mexic și 0-1 cu Venezuela, naționala noastră avea nevoie de o minute cu Camerun, minune care nu s-a mai produs. Jurnalistul Emanuel Roșu, corespondentul FANATIK la acest mondial, știe unde s-a pierdut calificarea.

De ce s-a pierdut calificarea la Mondialul U17 din Qatar? Emanuel Roșu are răspunsul

Pe lista explicațiilor: lipsa de experiență, dar și lipsa de disponibilitate la efort. Un lucru care îi caracterizează pe toți fotbaliștii români, care se plâng mereu că nu pot să joace prea multe meciuri într-un interval scurt de timp.

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„Simțeai neîncrederea, nu mai era nimeni la oficială, a fost gol, cel mai gol segment al tribunei oficiale de la Mondial. Nu mai credea multă lume în ideea asta a calificării. Și în tribune erau mult mai puțini fani, maximum 50 de oameni. Camerun era o echipă de bătut, dar avea 2-3 jucători extraordinari, luați individual. Prin acei jucători ne-au dat mari bătăi de cap.

L-am întrebat și pe selecționer ce s-a întâmplat. În ultimul sfert de oră trebuia să forțăm, dar am fost subordonați de camerunezi. Camerunezii au dat un gol, puteau să mai dea unul. Există o explicație legată de nivelul de vârstă, dar chiar și în contextul ăsta mi s-a părut ceva ieșit din comun. Era ca și cum camerunezii aveau nevoie de goluri să meargă mai departe, deși lor le trebuiau vreo nouă.

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, mă așteptam să ne aruncăm în atac. Cred că n-am mai putut fizic. Șapte-opt titulari au fost constanți de la meci la meci, au zis că le e greu să reziste la ritmul ăsta. E o problemă de ADN la noi, nu știu care e explicația logică. Erau dezamăgiți, dar nu distruși. Probabil au fost mulțumiți că au contat în ultimele secunde. Am bătut o echipă foarte modestă”, a explicat Emanuel Roșu la FANATIK SUPERLIGA.

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