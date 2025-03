Adevăratele motive pentru care Elvir Koljic a plecat de la Universitatea Craiova: „Nu mi se mai oferea încredere. Îmi lipsea motivația!”

Elvir Koljic a ajuns la Rapid în perioada de mercato a iernii, după ce a fost legitimat timp de aproximativ 6 ani și jumătate la Universitatea Craiova. Un nou capitol în cariera de fotbalist profesionist trebuia să vină în cele din urmă, crede atacantul giuleștenilor.

Invitatul lui Robert Niță la podcastul “Suflet de rapidist” de marți, 25 februarie 2025, a fost nimeni altul decât Elvir Koljic, unul dintre jucătorii aduși în iarnă de conducerea Rapidului.

Bosniacul recunoaște că venise momentul potrivit să încerce o nouă provocare la nivel de club. Totodată, se simte împlinit că a putut evolua pentru Universitatea Craiova, .

“(n.r. – Aveai nevoie de o altă provocare?) Da, sincer da. Știți cum e la o echipă. Se aduc jucători și cine mai are puțin din contract e normal să fie pus să joace, să încerce conducerea să-l vândă, așa e normal, ăsta e fotbalul.

Asta e politica, eu nu m-am supărat niciodată, eu am muncit, am lucrat, eu zic că eram corect la orice, nu am avut nicio problemă în ăștia 6 ani nici cu cei din conducere, nici cu antrenorii, cu niciun coechipier, totul era bine.

A venit timpul să ne despărțim, am strâns mâna cu toții, am zis ‘mulțumesc pentru orice’. Eu le doresc multă baftă în tot ce fac ei, dar mă uit la viața mea, acum sunt aici și asta e, în fotbal nu știi niciodată ce se poate întâmpla.

Am simțit demult asta. Posibil că mi-a lipsit și puțină motivație, dar și încrederea dacă nu joci, e greu. Orice jucător vine să schimbe ceva. Eu m-am simțit bine, doar că nu am jucat.

Au găsit altă soluție, au găsit alți atacanți, i-au pus pe ei să joace, eu când am intrat zic că am jucat bine, am dat totul, dar asta e, mergem mai departe, baftă lor și ne vedem pe teren”, a mărturisit Elvir Koljic, .