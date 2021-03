Roxana Ghiță a acceptat invitația lui Andrei Ciobanu, fostul concurent Survivor România, apărând împreună pe Youtube. A făcut o serie dezvăluiri inedite în vlogul acestuia.

Roxana Ghiță de la Survivor România a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la Survivor România. Din păcate, medicii au decis să o trimită acasă, în urma unor investigații medicale.

Multă lume s-a întrebat ce s-a întâmplat, de fapt, cu fosta Războinică. Roxana a decis să facă public diagnosticul oficial pe care l-a primit din partea medicilor din Republica Dominicană.

Adevăratul diagnostic primit de Roxana Ghiță la Survivor România

Multe lucruri nu au apărut la televizor, așa că Roxi a profitat de această invitație pentru a lămuri mai multe lucruri din emisiune. Printre informațiile care nu au fost făcute publice până acum se numără și diagnosticul fostei Războinice.

“Am făcut inflamație pelvică, cu o infecție și a trebuit să mă trateze cu antibiotic intravenos, și hernie inghinală. Din cauza asta nu am mai putut să continui în emisiune, pentru că mă doare când merg. Adică mă durea în condiții alea, fără mâncare, acum m-am obișnuit”, a dezvăluit Roxana Ghiță, în vlogul lui Andrei Ciobanu.

Ce a aflat Roxana, după ce s-a întâlnit cu soția lui Starlin

Multă lume i-a criticat dur în mediul online pe Sorin, Mellina, Musty Maria și Starlin, din cauza modului în care au format un grup care își impune propria voință în echipa Războinicilor. Însă, acum Roxana Ghiță a dezvăluit că Starlin și Maria sunt cei influențați doar, dar nu au același tip de comportament precum liderii grupului care i-a înfuriat pe fani.

Mai mult decât atât, după ce s-a întors în țară, Roxi s-a întâlnit cu soția lui Starlin. Se pare că femeia își face griji din cauza asocierii acestuia cu Sorin și Mellina, sperând că soțul ei nu va avea de suferit când va fi nominalizat pentru eliminare.

Ce a dezvăluit fosta Războinică despre Alin Sălăjean

Printre cei care au fost aduși în discuție s-a numărat și Alin Sălăjean. Cei doi au fost prieteni foarte buni în junglă, împreună cu Albert și Lucian, dar acum Roxana Ghiță a dezvăluit că fostul Războinic își schimba total comportamentul când apărea în fața camerelor.

“Eu am o relație foarte bună cu Alin și chiar am așa o afinitate intelectuală față de el. Dar nu era deloc Alin. Eu, ce am vorbit la hotel, înainte să intrăm în competiție, era total diferit. Nu că era fals, dar cred că era și defect profesional. Mi se pare că s-a schimbat involuntar.

Nu știu dacă nu a fost cumva scopul lui, să atingă un public mai matur, dar nu era deloc Alin pe care îl vedeam noi în camp. De la televizor nu pare deloc așa”, a povestit Roxana Ghiță.