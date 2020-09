Adevăratul motiv al divorțului. De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Bălan și George Burcea. Andreea Antonescu a făcut lumină în acest caz

Am pornit spre @fermaprotv !😂 Să-nceapă nebuniaaaaa!!! Ești pe @protv_romania , da? Photo: @banustefan #AndreeaAntonescu #artist #singer #musician #music #love #goodvibes #tvshow #reality #realityshow #tv #realitytv #lifestyle #ferma #protv #nolimits #adventure #adventuretime #adventurer

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT