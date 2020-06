Adevăratul motiv al divorțului dintre Ilie Năstase și fosta soție. Brigitte Pastramă a spus totul

Brigitte Sfăt și Ilie Năstase au divorțat după 8 ani de relație și 5 de căsnicie, însă abia acum s-a aflat adevăratul motiv pentru care drumurile lor s-au despărțit. Frumoasa brunetă a declarat că în timpul mariajului era adesea chemată la sediul Poliției.

Vedeta a mărturisit că în timpul căsniciei cu fostul jucător de tenis fiul ei, Robert Sfăt, i-a creat numeroase probleme. Brigitte a declarat că i-a fost rușine să recunoască, însă acum a dat cărțile pe față și a povestit că fiul său se droghează de ani buni, de aceea a și divorțat de Ilie Năstase.

Mai mult decât atât, fosta soție a numărului unu mondial în tenis a mai precizat că băiatul ei consumă substanțe interzise încă de la o vârstă fragedă, până la 19 ani fiind internat inclusiv la dezintoxicare, însă dezvăluirile ei nu se opresc aici.

De ce a divorțat Brigitte de Ilie Năstase. Bruneta a recunoscut abia acum

„Fiul meu se droghează de la 14 ani. L-am internat și la dezintoxicare. Anturajul l-a adus în halul acesta. Nu am ce să-i mai fac. I-am dat niște bani care i se cuveneau, după ce am vândut un imobil. Am vrut să-i cumpăr casa lui, dar erau prea puțini bani.

Eu nu îl mai primesc în casă. Vine cu prietenii lui și se îmbată, consumă ce consumă fără să știu. Motivul divorțului meu de Ilie Năstase a fost fiul meu, pentru că eram mereu chemați la Poliție. Mi-a fost rușine să spun până acum”, a declarat Brigitte Pastramă pentru viva.ro.

În cursul acestei zile, soția omul de afaceri Florin Pastramă a ajuns din nou la poliție, după ce fiul ei i-a devastat casa din Voluntari și i-a furat mașina. Se pare că este pentru a doua oară când Robert Sfăt distruge autoturismul celebrei sale mame.

Bruneta a mai povestit că Robert Sfăt nu este la prima abatere de acest fel, cu toate acestea Brigitte nu a depus plângere împotriva fiului ei deși acesta a comis mai multe infracțiuni, printre care se numără conducere sub influența alcoolului și distrugere.

„Mi-au furat mașina și mi-au vandalizat casa niște indivizi. Cât am dormit i-a primit fiul meu în casă. S-au drogat cu toții și au vandalizat casa”, a mai spus femeia de afaceri la postul de televiziune RTV.

În clipa de față, Robert Sfăt este cercetat de oamenii legii, polițiștii deschizând un dosar pentru a afla circumstanțele și împrejurările în care s-au produs faptele comise de acesta.

