Adevăratul motiv al retragerii lui Cristiano Ronaldo din naționala Portugaliei. Ce legătură are selecționerul Jorge Jesus

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Vestea retragerii lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) din naționala Portugaliei a făcut înconjurul lumii și a lăsat cu gura căscată multă lume. Jurnaliștii portughezi au aflat care este motivul pentru care superstarul a luat această decizie pe repede înainte.

S-a aflat motivul retragerii lui Cristiano Ronaldo de la națională

La precedenta acțiune a naționalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo a intrat în și a părăsit cantonamentul în mare grabă. Apoi, lucrurile au părut că s-au mai calmat și că atacantul va continua.

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El chiar a mărturisit la un moment dat că va fi în continuare disponibil pentru prima reprezentativă. Mai mult, superstarul se afla pe anunțată de Jorge Jesus pentru partidele din această lună, ultimele din Liga Națiunilor.

Însă, tocmai acest lucru l-a făcut pe Ronaldo să-și grăbească retragerea. Conform publicației , el a aflat că urmează să se afle în lotul definitiv pentru duelurile cu Danemarca și Țara Galilor, dar nu mai dorea să joace sub comanda actualului selecționer.

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Înainte de a face anunțul, atacantul a avut o întâlnire cu Pedro Proenca, președintele Federației Portugheze de Fotbal, în care l-a informat despre decizia luată. În schimb, el nu i-a spus nimic lui Jorge Jesus, jurnaliștii portughezi notând că cei doi nu și-au mai vorbit din dimineața zilei de 30 septembrie, de la scandalul iscat la precedentele jocuri din Liga Națiunilor. Vestea l-a luat prin surprindere pe selecționer care ar fi dorit să se bazeze în continuare pe Ronaldo, dar, se pare, nu ca titular.

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Promisiunea federației la retragerea lui Ronaldo

În ziua de 5 noiembrie 2026, Cristiano Ronaldo în care a jucat 234 de meciuri și a marcat 146 de goluri. Anunțul a fost făcut pe rețele de socializare, superstarul citind o scrisoare de adio.

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La scurt timp, Federația Portugheză de Fotbal a dat un comunicat în care i-a mulțumit fotbalistului pentru tot ce a făcut la echipa națională și . De asemenea, presa internațională a acordat spații largi cu vestea retragerii celui mai prolific jucător din istoria reprezentativei Portugaliei.