Adevăratul motiv al scandalului Bianca Drăgușanu – Carmen de la Sălciua. De la ce au pornit jignirile între cele două vedete

Bianca Drăgușanu a răbufnit în mediul online și a lansat atacuri dure la adresa lui Carmen de la Sălciua. Se pare că între cele două vedete există conflicte mai vechi și acesta ar fi motivul scandalului.

Tensiunile dintre fosta asistentă a lui Capatos și cântăreață sunt de mai mult timp, însă Bianca Drăgușanu a ajuns la capătul răbdării și a spus adevărul.

Se pare că mărul discordiei dintre ele este chiar Alex Bodi, bănuit că ar fi avut o aventură cu interpreta de muzică de petrecere.

Adevăratul motiv al scandalului Bianca Drăgușanu – Carmen de la Sălciua

Bianca Drăgușanu a criticat-o dur pe Carmen de la Sălciua pe rețelele de socializare, iar accum cele două vedete se află în plin scandal. Motivul jignirilor are la bază tensiuni din trecut, conform cancan.ro.

Fosta asistentă TV l-ar fi bănuit pe Alex Bodi de o aventură cu Carmen de la Sălciua. Cu ceva timp în urmă, Bianca și partenerul ei afacerist au avut parte de mai multe conflicte în relația lor și că atunci ar fi înșelat-o.

Iar această bănuială nu este singurul motiv al tensiunilor. Bianca Drăgușanu ar fi fost extrem de deranjată de faptul că artista s-ar fi lăudat că mașina scumpă pe care o conduce este un cadou primit de la Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu a izbucnit recent după ce a văzut-o pe cântăreață alături de Alexandra, celebră pe TikTok, care provine însă dintr-o familie fără prea multe venituri. Cu toate acestea, femeia nu-și ascunde situația materială precară și își păstrează zâmbetul.

După ce a văzut fotografia respectivă, Bianca și-a pierdut cumpătul și a comentat la adresa cântăreței de muzică de petrecere.

“Am intrat pe TikTok și o văd pe una amărâtă… Dar cu milioane de likeuri. O văd pe altă amărâtă care e cântăreață de muzică de petrecere, care s-a dus să se pozeze cu amărâta, ca să-și facă ea niște follow-uri și like-uri! Băi, femeie, ești penibilă cu diplomă! Lasă femeia amărâtă în pace! Dați-i unfollow la cârtița asta disperată”, a spus fosta asistentă TV pe Instagram.

Alex Bodi și-a susținut partenera în legătură cu atacul

Alex Bodi nu s-a putut abține și a comentat și el în legătură cu postarea controversată a lui Carmen de la Sălciua. “Să pună ele mână de la mână, să se alieze cu ‘Carmen de la Salcie, de sub salcie’ și să trimită niște pachete, să ajute familia aia”, a spus acesta într-un clip video postat de Bianca.

“Să se unească să facă și ei cauze nobile, fără să bată clopotele, a mai adăugat afaceristul”. Bianca Drăgușanu a insistat că Alexandra Bodi, o gospodină din Mureș, este cea care trebuie ajutată.

Carmen de la Sălciua a comentat atacurile și s-a legat de cuvintele jignitoare pe care i le-a adresat Bianca. “De aseară (n.r. luni seara) primesc o mulțime de mesaje în care mi se spune că Bianca Drăgușanu mă jignește.

Am văzut și eu ce a spus și, sincer, nu o prea înțeleg, mai ales că nu ne cunoaștem personal. În plus, dacă tot ești o doamnă, nu folosești un asemenea limbaj, mai ales că te pretinzi a fi superioară.”, a declarat artista pentru wowbiz.ro.

De asemenea, bruneta a mărturisit că îl cunoaște personal pe Alex Bodi și că înțelege de ce Bianca ar fi reacționat așa, însă cei doi au o relație de amiciție și nimic mai mult. Carmen de la Sălciua le-a explicat fanilor că afaceristul i-a împrumutat mașina lui pentru un videoclip.

“L-am cunoscut pe iubitul ei, am un respect deosebit pentru el. Nu știu ce să cred, sper că nu e geloasă, că eu cu el am vorbit doar ca prieteni, ca amici. Pe rețelele de socializare în care el m-a felicitat pentru muzică și, la un moment dat, mi-a împrumutat și mașina pentru a filma un videoclip, am mai vorbit.

Pe ea nu o cunosc, de aceea nu pot să vorbesc prea mult despre ea, știu doar că se consideră o doamnă, dar, din ce am observat a uitat că altul este limbajul pe care îl folosesc cei din mediul din care se pretinde”, a mai adăugat cântăreața.

În final, Carmen de la Sălciua a mărturisit că nu s-a fotografiat alături de tânăra gospodină pentru a se lăuda, ci pentru că este o fire optimistă și plină de viață care a inspirat-o.