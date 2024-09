Adevăratul motiv pentru care Andrei Ursu și Vlad Condurache au fost eliminați din Asia Express. Ce nu s-a văzut la TV. ”Nu mai vorbim de probe”

De ce au fost eliminați, de fapt, Andrei Ursu și Vlad Condurache din Asia Express. Cei doi au ieșit pe locul trei la cursa pentru Ultima Șansă, iar dragonul a fost roșu. Iată, însă, ce nu s-a văzut la TV!

Andrei Ursu și Vlad Condurache au fost eliminați din Asia Express

Anul acesta, Andrei Ursu și Vlad Condurache au acceptat provocarea vieții lor. Dornici de aventură, cei doi au pornit cu rucsacul în spate pe ”Drumul Zeilor”, în ”Asia Express”.

Abia când au ajuns în Thailanda, Andrei Ursu și Vlad Condurache și-au dat seama că nu este deloc ușoară competiția. Dincolo de probele dificile, nici adversarii lor nu au fost deloc de neglijat.

Când au acceptat să plece pe ”Drumul zeilor”, Andrei și Vlad au crezut că au șanse mari să ajungă departe. Însă, în lipsa unei strategii, cei doi s-au lăsat purtați de drum și au ajuns mereu pe ultimele locuri la Irina.

În ediția de aseară, Andrei Ursu și Vlad Condurache nu au mai fost protejați de zei. Au intrat la cursa pentru Ultima Șansă și, deși au luptat cu toate forțele, au ajuns pe locul trei la Irina.

Din păcate, dragonul a fost roșu, ceea ce a însemnat că Andrei Ursu și iubitul lui și-au făcut bagajele și au plecat acasă. Cu părere de rău și cu lacrimi în ochi, cei doi și-au luat rămas bun de la colegi, dar nu înainte de a le transmite un mesaj. Și anume, să nu uite de principii.

După , au luat naștere mai multe teorii. Fiind o echipă iubită de către public, fanii s-au întrebat care ar fi putut fi motivele care i-au trimis acasă pe cei doi.

Care au fost motivele care au dus la eliminarea lui Andrei Ursu și a lui Vlad Condurache din Asia Express

De-a lungul cursei, Andrei Urs și iubitul lui au întâmpinat mai multe probleme care și-au pus amprenta asupra dinamicii lor. În primul rând, faptul că în echipă nu a existat nicio femeie, a reprezentat un dezavantaj atunci când a venit vorba de autostop sau de cazare.

În al doilea rând, nici condiția lor fizică nu a fost cea mai bună. Chiar dacă au luptat mereu pentru a-și păstra locul în competiție, au făcut-o în ritmul lor. Tocmai de aceea, de multe ori, au ajuns la coada clasamentului.

Toate aceste au fost avantaje pentru celelalte echipe intrate în cursa pentru Ultima Șansă. Lupta nu a fost deloc una ușoară, iar asta a fost confirmat și de Irina Fodor, care știa foarte bine prin ce au trecut concurenții.

”A fost o zi grea. Cât de obositor e să alergi printr-un oraș atât de aglomerat. Nu mai vorbim de probe și căldură.”, a spus Irina Fodor la careu.

Andrei Urs și Vlad Condurache au ieșit optimiști din competiția Asia Express și le-au mulțumit tuturor celor care fac posibil acest proiect grandios. Chiar dacă știau că sunt ultimii în cursă, asta nu i-a împiedicat să se bucure de frumusețile Bangkokului.

”Știam că am ajuns ultimii, am dat tot ce am putut. Noi ne-am distrat teribil până acest moment. Nu am niciun regret.”, a spus Andrei Ursu în fața tuturor.