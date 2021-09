Adevăratul motiv pentru care Betty Salam nu s-a mai căsătorit. Fiica manelistului a vorbit despre relația cu Vișănescu

Betty Salam și Cătălin Vișănescu formează de ceva vreme un cuplu. Fiica manelistului Florin Salam are chiar și un copil cu partenerul ei de viață, cu care a plănuit să se căsătorească.

ADVERTISEMENT

Îndrăgita artistă, mamă a unui băiețel minunat pe nume Mathias, a dezvăluit motivul pentru care nunta cu Cătălin nu a mai avut loc în cele din urmă.

Cântăreața a mărturisit că unul din impedimentele realizării nunții sale a fost pierderea inelului de logodnă fix de ziua ei.

Betty Salam și-a pierdut inelul de logodnă de ziua ei

I s-a întâmplat în Turcia, anul trecut, într-o vacanță în care a mers cu Cătălin. Vedeta a primit un alt inel din partea viitorului ei soț.

ADVERTISEMENT

„Mi-am pierdut inelul de logodnă anul trecut, chiar de ziua mea, în Turcia. Am făcut un duș înainte de plecare și l-am pierdut. Am ajuns acasă și nu era inelul. Am ținut foarte mult la inelul ăla!”, a mărturisit Betty Salam pentru

Un alt motiv, mult mai important decât pierderea inelului, este situația pandemică prin care trecem. Betty își dorește o nuntă fastuoasă, dar nu vrea să pună sănătatea nimănui în pericol pentru o petrecere.

În plus, își dorește o slujbă religioasă frumoasă, la care să participe cât mai mulți prieteni apropiați, dar și familia ei numeroasă.

ADVERTISEMENT

Betty a spus că a luat în calcul să mai aștepte vreo 3-4 ani până când este sigură că pandemia s-a terminat.

Nunta, ținută în stand-by de pandemie

„Mi-a dat alt inel, m-a cerut din nou! Cu nunta însă cred că mai așteptăm 3-4 ani, până se duce toată nebunia cu pandemia.

Vreau ca la nunta mea să fiu nemachiată, îmbrăcată cu o rochie simplă, într-un loc unde să fie și munte, și mare, și numai oameni apropiați. Să fie undeva unde nu am mai fost!

ADVERTISEMENT

Eu am făcut cununia civilă înainte să împlinesc 18 ani și după ce am născut am făcut și botezul. La ambele evenimente am fost epuizată! Nu mai vreau să fie așa!”, a mai spus cântăreața pentru aceeași publicație.

Betty este fata cea mare a interpretului de manele Florin Salam. Mai are un băiat pe nume Daniel din căsnicia cu regretata Fănica și alți trei copii din noua sa relația, cu fotomodelul .