Adevăratul motiv pentru care Bogdan Andone nu a ajuns la FCSB: ”Am avut o discuție cu Gigi Becali”

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Dorit pe banca celor de FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi, Bogdan Andone a recunoscut că s-a întâlnit cu Gigi Becali. Tehnicianul lui FC Argeș a explicat care a fost adevăratul motiv pentru care nu s-a ajuns la o înțelegere.

Bogdan Andone, discuție cu Gigi Becali înainte de a refuza FCSB

După un sezon excelent cu FC Argeș, în care a reușit calificarea în play-off-ul SupeLigii și a dus-o pe nou promovată până în semifinalele Cupei României, Bogdan Andone a fost căutat pentru o revenire pe banca ”roș-albaștrilor”, după scurtul mandat de o lună din vara lui 2019.

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Deși oferta era una atrăgătoare, tehnicianul a decis să refuze și să-și continue munca la FC Argeș, iar fosta campioană l-a adus pe Marius Baciu. La o lună de la acel moment, Andone a explicat care a fost principala cauză care l-a făcut să nu accepte postul de la FCSB.

”Nu e de refuzat sau nerefuzat FCSB. Mai aveam un an de contract cu FC Argeș. Am avut o discuție cu Gigi Becali, bineînțeles cu acordul clubului. Dar eu am principiile mele ca antrenor, ca filozofie de fotbal – un fotbal mai direct, spre poartă, așa că nu corespundem ca idei de fotbal, ca principii de joc”, a declarat Bogdan Andone, pentru ziarul .

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De ce l-a vrut Gigi Becali pe Bogdan Andone

În ciuda performanțelor extraordinare făcute de Bogdan Andone cu FC Argeș, Gigi Becali a dezvăluit că . Latifundiarul din Pipera a mărturisit că Dani Coman, președintele piteștenilor, este cel care s-a opus mutării.

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”Am mai avut o variantă, pe Bogdan Andone, a fost la mine acasă. Am discutat ieri cu el, am vorbit cu el. El a zis că singurul lucru pe care îl vrea e cuvântul lui Dani Coman. Am spus că nu este niciun fel de problemă, găsim soluții, plătim salarii. A vorbit cu Dani Coman, nu i-a dat acordul și cu asta basta. Nu am niciun fel de problemă.

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I-am zis că îl vreau pentru că pupă icoanele cu inima. Când se închină se vede smerenia lui. Îmi place cum se roagă, asta i-am zis și lui, că îmi plăcea cum se roagă, nu că e el mare antrenor”, a afirmat Becali.

Bogdan Andone, pus la zid de MM Stoica

Refuzul lui Bogdan Andone de a se întoarce la FCSB . Oficialul ”roș-albaștrilor” chiar a precizat la ”MM la FANATIK” că într-o primă fază antrenorul își dăduse acordul să vină, dar s-a răzgândit după aceea.

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”E de notorietate relația mea cu Bogdan Andone, dar sunt puțin dezamăgit. E foarte frumos când spune că nu îl lasă pe Dani Coman la jumătatea drumului. Dar el să nu uite că ne-a lăsat pe noi la început de drum. El a fost secund la noi, apoi i l-am propus lui Gigi antrenor principal.

A început campionatul ca principal, după care fără să spună nimic a plecat lăsându-ne la început de drum, nu la jumătate. A ieșit și a declarat că pleacă înainte să ne spună nouă. Păi e frumos? Mai ales că era după un meci pierdut la Giurgiu, dar era în dublă manșă și ne-am calificat. Am bătut 3-0 în Armenia. Doar dezamăgit, nimic altceva.

(n.r. – Te așteptai să vină?) Vorbise cu Gigi și își dăduse acceptul. Problema s-a pus doar dacă nu ar fi fost de acord Dani să plece și atunci a explicat Gigi ce trebuie să facă pentru a pleca. A zis că vorbește, că nu știu ce. În fine… Aici măcar Bogdan Andone nu s-a autopropus. Gigi l-a căutat”, a spus Stoica.