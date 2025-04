Adevăratul motiv pentru care Ciobotariu a fost „groggy” în prima repriză a meciului CFR Cluj – Rapid: „Are comoție! A fost rătăcit pe teren!”

. D . Robert Niță știe de ce „Ciobi” a stat doar 45 de minute pe teren.

Robert Niță: „Denis Ciobotariu are comoție! A fost rătăcit pe teren!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a dezvăluit că Denis Ciobotariu a ieșit cu o comoție de pe teren. Imprudențele fundașului au plecat de la golul marcat de CFR Cluj, când Bolgado l-a lovit cu cotul în cap.

„Când am spus de manieră, păi uite-te la Bolgado. În minutul doi sare la o minge cu Burmaz la centrul terenului, dă cu capul minge și cu ambii genunchi să duce în rinichii și în plămânii lui. Și arbitru face ‘Joacă, joacă, că a lovit mingea.’ Păi îi dai un semnal că e minutul doi, domnul arbitru.

Cum și la Ciobotariu, că am auzit fel de fel de comentarii. Păi face comoție! Bine, sare Bolgado, bravo lui! Păi Ciobotariu are comoție! A fost rătăcit pe teren în prima repriză. Are comoție de la faza golului!

„Denis Ciobotariu era amețit, era chiaun!”

Ciobotariu are comoție de la faza golului, de asta l-a scos Șumudică la pauză. De asta a jucat cum a jucat. Ciobotariu… A făcut mingea douăzeci de secunde în aer, cade la centrul terenului, în fața lui, și se duce fix pe sub minge, sare și pune direct mâna pe ea. De asta a jucat așa, pentru că era amețit, era chiaun.

(n.r. – Deci a fost fault în atac la gol?) Eu așa spun! Dai în minge, ok, toată lumea spune că așa e în Anglia, doar că noi nu suntem în Anglia! Bolgado atacă foarte bine mingea, lovește mingea, dar pe urmă cu cotul îi dă în spate, în cap lui Ciobotariu.

De asta a jucat atât de slab Ciobotariu, pentru că era amețit! Acum are comoție! De aia l-a scos la pauză și de aia a jucat prost, pentru că era amețit”, a declarat Robert Niță.

