Adevăratul motiv pentru care Denis Alibec a răbufnit la adresa suporterilor FCSB: „Vorbea urât și la vestiare!”

Viața lui Denis Alibec la FCSB s-a îngreunat, asta după ce atacantul a avut un conflict dur cu fanii la finalul partidei pierdute cu Metaloglobus, 1-2.
Mihai Alecu
19.10.2025 | 19:45
Situația lui Denis Alibec, la FCSB, a devenit complicată
Atacantul este pe picior de plecare de la FCSB, conform informațiilor prezentate de FANATIK, iar situația sa pare a fi din ce în ce mai dificilă.

Scandalul dintre Denis Alibec și suporterii de la Peluza Nord. Momentul care a declanșat totul

Jurnalistul Gabi Safta, cel care a fost prezent la Clinceni, pentru partida dintre Metaloglobus și FCSB, a dezvăluit ultimele detalii despre scandalul dintre Denis Alibec și suporterii din Peluza Nord.

„Ce m-a surprins pe mine este reacția lui Alibec. Am văzut că a intrat nervos, probabil se aștepta la mai multe minute, în contextul în care Daniel Bîrligea a fost la națională. Din câte am văzut, Alibec a dat din mâini, către galerie, a reacționat agresiv. După care s-a întors, moment în care cineva l-a înjurat. Atunci în loc să se ducă la vestiare a luat foc după ce a fost înjurat de mamă. Cineva de acolo l-a înjurat, da.

Păcat că Denis nu a avut acea inteligență de a merge la vestiare înainte de a fi înjurat. Când a văzut că li se strigă să plece a reacționat agresiv. De aici și decizia de a pleca la iarnă, nu mai e de stat într-o astfel de situație. La un club mare, când intri în conflict cu galeria, e greu. Asta s-a întâmplat. L-am auzit și la vestiare vorbind foarte urât la adresa galeriei, trebuie să o zic”, a dezvăluit Gabi Safta.

FCSB riscă să rateze prezența în play-off. Cum arată clasamentul SuperLigii

Situația celor de la FCSB, care părea să se regleze, după victoriile consecutive cu 1-0, împotriva celor de la Oțelul Galați și Universitatea Craiova, rămâne în continuare una dificilă. Concret, formația condusă de Elias Charalambous a rămas cu doar 13 puncte după 13 meciuri jucate în urma înfrângerii de la Metaloglobus. Acum, formația bucureșteană se pregătește de meciul pe care îl va juca împotriva celor de la Bologna, în Europa League.

O eventuală absență din play-off ar fi o premieră negativă pentru trupa patronată de Gigi Becali, care a fost an de an, de la introducerea acestui sistem competițional, între primele 6. De altfel, patronul echipei a avut și el o reacție nervoasă după meci, când a fost întrebat dacă îi va lăsa pe Charalambous și Pintilii să aibă putere de decizie mai mare. Acesta a închis telefonul și a întrerupt conversația cu un post de televiziune când a auzit întrebarea.

