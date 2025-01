Adevăratul motiv pentru care Dinamo, Sepsi și Universitatea Craiova îl vor pe Mihnea Rădulescu. Avantajul celui mai curtat fotbalist de la Petrolul

Mihnea Rădulescu este cel mai curtat fotbalist de la Petrolul. Mijlocașul născut pe 17 septembrie 2005 va împlini 20 de ani abia în toamnă. Din acest motiv, el mai poate juca ca fotbalist Under 21 încă doi ani, exceptând acest sezon.

Mihnea Rădulescu e eligibil pentru Regula Under 21 încă două sezoane

Dinamo, Sepsi și Universitatea Craiova și-au manifestat interesul pentru tânărul ploieștean. Toate cele trei formații mizează pe același considerent. Pot lua un fotbalist care ar acoperi postul de jucător sub 21 de ani încă două sezoane.

Dinamo îl are acum pe Cătălin Cîrjan încadrat la acest capitol. Doar că mijlocașul venit de la Rapid este născut în 2002. Acesta este ultimul sezon ca Under 21. Cealaltă variantă este portarul Roșca (născut 2003). El a apărat bine în perioada în care a lipsit Golubovic, dar revenirea acestuia probabil îl va trimite din nou pe banca de rezerve.

Tot în 2003 este născut și Licsandru, care a avut și el evoluții promițătoare, dar s-a accidentat. Dinamo îi mai are ca tineri pe Caragea, Rotund (ambii 2005) și pe Bordușanu (2004). Niciunul dintre aceștia nu a impresionat însă în Superligă.

Universitatea Craiova nu-l va mai avea pe Baiaram

Oltenii mizează acum ca jucător U21 pe Ștefan Baiaram, unul dintre cei mai buni tineri fotbaliști din România. Și el este născut în 2002, ca și Cîrjan, și nu va mai fi Under 21 în sezonul viitor. Deși Oltenia a fost și este un izvor nesecat de talente, Universitatea nu excelează acum la tineri.

Al doilea fotbalist Under din lot este Ștefan Bana (născut 2004), care a jucat și nu prea sub comanda lui Gîlcă. Celelate variante sunt Barbu (2006) și Danciu (2002). Primul mult prea tânăr, al doilea aproape de a ieși din statutul de Under 21.

Sepsi îl pierde pe Omar El Sawy

Sepsi este a treia echipă care licitează pentru Mihnea Rădulescu. Nici covăsnenii nu stau bine la capitolul U21. Momentan, în lot sunt Omar El Sawy (născut 2005), Oroian (2003) și Oteliță (2002). Primul aparține Rapidului, iar ultimul nu va mai fi Under 21. Sepsi a făcut o aroganță și l-a debutat în Cupa României pe Hunor Batzula, născut în 2008, dar e foarte puțin probabil să se bazeze pe el prea curând.

Mihnea Rădulescu are avantajul că se află deja la al doilea sezon în Superligă. El are aproape 40 de meciuri jucate pentru Petrolul, în care a marcat 4 goluri. El este în topul marcatorilor U21, după Louis Munteanu (CFR Cluj) și Vladislav Blănuță (Universitatea Cluj), care au punctat de cinci ori.

Prețul lui Mihnea Rădulescu este 500.000 de euro

Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Mihnea Rădulescu (Petrolul) și Cătălin Cîrjan (Dinamo) au câte patru goluri, în vreme ce Rareș Pop (Rapid) a reușit trei goluri.

În perspectivă, cel mai bine la capitolul tinerilor jucători stă Rapid. Șumudică are în lot doi fotbaliști foarte buni, în vârstă de numai 19 ani. Borza și Rareș Pop sunt certitudini. Ca Under 21, pentru sezonul viitor, el se poate baza și pe Vulturar (născut 2004) și Ignat (născut 2003).

Din vară, mai mulți jucători de valoare nu vor mai putea conta ca fotbaliști U21. Louis Munteanu (CFR Cluj), Octavian Popescu (FCSB), Baiaram (U Craiova), Cîrjan (Dinamo), Grameni (Rapid), Ianis Stoica (Hermannstadt), Mario Bratu (Petrolul) nu vor mai îndeplini criteriul necesar și pentru sezonul viitor.