Adevăratul motiv pentru care Edi Iordănescu a refuzat să semneze cu CFR Cluj: „Nu vreau să antrenez în orice condiții!”

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CFR Cluj a avut un final de sezon 2025 – 2026 de-a dreptul fantastic. Cu Daniel Pancu (48 de ani) pe bancă, echipa din Gruia a urcat din subsolul sezonului regular până pe locul 3 în Play-off. „Pancone” a plecat după finalul anului competițional, iar postul de pe bancă a rămas vacant. S-a vehiculat mult o posibilă revenire în Ardeal a lui Edi Iordănescu (48 de ani), însă acesta a spus, în final, pas unei noi aventuri la CFR. Fostul selecționer a dezvăluit, joi, motivul care a stat în spatele deciziei sale.

De ce nu s-a reîntors Edi Iordănescu la CFR Cluj în această vară. Care e adevăratul motiv

După ce Daniel Pancu a plecat de la CFR Cluj în condiții deloc amiabile, Neluțu Varga a căutat să îi aducă un succesor cu nume. Mult timp, Edi Iordănescu a fost obiectivul numărul 1 al echipei din Gruia. În final, fostul selecționer nu a dat curs ofertei, iar clubul din SuperLiga a fost preluat de portughezul Antonio Folha (55 de ani).

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Joi, 6 august 2026, în direct la FANATIK SUPERLIGA, a posibilei sale reîntoarceri pe banca lui CFR. Adevăratul motiv al refuzului său de a antrena din nou în Gruia este cel legat de situația grea în care se află clubul, din toate punctele de vedere.

„CFR-ul încă traversează o perioadă dificilă pentru ea. Eu sper să iasă din această perioadă. Nu va fi ușor. Și, la fel, vorbesc informat, dar în același timp știu că se fac eforturi. Neluțu (Varga) știu că iubește enorm această echipă și a dat extrem de mult pentru ea și e pregătit să dea în continuare. Sper să găsească și resursele necesare să o susțină și să o scoată din această perioadă. CFR-ul are deja un istoric în cupele europene, cu performanță, are titluri câștigate, are un ADN deja câștigat.

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Și a demonstrat că a mai avut perioade grele de-a lungul timpului, din care a reușit să iasă. Și nu-mi doresc decât ca și de această dată să reușească să iasă. Nu o văd în acest moment ca o echipă care poate să ducă o luptă susținută și pentru cupele europene și pentru campionat. E clar că va trebui să se repoziționeze, restructureze. A fost motivul principal pentru care eu am decis să nu revin în competiția internă și în mod special la CFR, pentru că am acolo prieteni, am trăit momente extraordinare, am câștigat un titlu, două cupe și mă leagă amintiri și mă leagă lucruri”, a spus Edi.

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În ce condiții ar reveni Edi Iordănescu pe banca unei echipe din SuperLiga

nu sunt condiții propice pentru performanță. Fostul selecționer spune că ar reveni în SuperLiga, la orice club, însă doar să înceapă un proiect cu ambiții mari: titlul și cupele europene. În Gruia, momentan, nu se poate acest lucru.

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Pe de altă parte, Iordănescu dezvăluie că o prioritate de-a sa este să preia un club din străinătate. Speră că momentul nu e departe. „Îmi era greu, după ce am decis să plec de la echipa națională, să revin în competiția internă și să-mi asum un astfel de moment. Nu fug de presiune, nu fug de dificultăți. Sunt o persoană asumată, însă dacă într-o zi aș reveni în competițiile interne, obligatoriu ar fi pentru un proiect care să însemne lupta pentru titlu, cupe europene, ar fi ce m-ar motiva. Altfel, prefer în continuare să mă uit spre exterior și aștept momentul în care să preiau un proiect în străinătate și sper că nu e departe acel moment. Dacă voiam să antrenez în orice condiții, puteam să antrenez”, adaugă tehnicianul.

Ce oferte a mai avut Edi Iordănescu în ultimele luni

Înainte de CFR Cluj, Edi Iordănescu a mai fost căutat și de cluburi din străinătate. Tot la FANATIK SUPERLIGA, fostul selecționer spune că două echipe din Turcia l-au ofertat. E vorba de Karagumruk și Kayserispor. Nu a dat curs niciunei oferte și acum afirmă că se felicită, pentru că ambele au retrogradat în final de sezon.

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„Nu am fost niciodată genul să flutur ofertele prin spațiul public, dar au fost și din Turcia și din alte zone din Europa, au fost din Golf. Ce am vrut eu nu s-a materializat. (….) Poate că am fost și un pic inspirat, pentru că, uite, două oferte au fost chiar din Turcia, Karagumruk și Kayseri, care m-au sunat în decembrie și în ianuarie.

Ambele au retrogradat. Nu știu dacă eu puteam să salvez, să fac ceva. Și vă dați seama în ce situație aș fi fost să merg să iau un club la mijlocul drumului și să nu-l pot salva. Ți se pune în spate o retrogradare, o contra-performanță extrem de mare, pe care nu mi-aș fi putut-o asuma, mai ales că nu era proiectul început de mine”, mai spune Iordănescu Jr.