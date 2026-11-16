Sport

Adevăratul motiv pentru care Edi Iordănescu nu mai antrenează de un an: „S-a prelungit perioada mai mult decât speram”

Ciprian Păvăleanu
16.11.2026 | 12:05
Adevaratul motiv pentru care Edi Iordanescu nu mai antreneaza de un an Sa prelungit perioada mai mult decat speram
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Edi Iordănescu a dezvăluit de ce nu antrenează la nicio echipă de mai bine de un an. Foto: Sportpictures.eu
Edward Iordănescu ar putea reveni în scurt timp în antrenorat! Anunțul făcut de fostul selecționer al României și de ce nu a preluat nicio echipă până în acest moment
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Edi Iordănescu (48 de ani) nu și-a mai luat niciun angajament după ce s-a despărțit de Legia Varșovia, însă perioada fără echipă s-ar putea întrerupe în curând. Când preconizează fostul selecționer al României că va fi antrenorul unei noi echipe și de ce nu a preluat niciun club până acum.

Edi Iordănescu, tot mai aproape de întoarcerea în antrenorat

După ce s-a despărțit de naționala de fotbal a României, la sfârșitul unui Campionat European de vis, Edi Iordănescu a mai antrenat doar Legia Varșovia. Nici în Polonia nu a stat prea mult, întrucât nu s-a înțeles cu conducerea cu privire la transferurile de jucători.

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Polonezii și-au vândut cei mai buni jucători, lăsându-l pe antrenorul român fără oameni. Chiar dacă au fost aduși înlocuitori, ei nu au confirmat, iar acest lucru a dus la decizia lui Edi Iordănescu de a părăsi formația din capitala Poloniei. La mai bine de un an de la acest moment, Edi este tot mai aproape să semneze un nou contract. El a dezvăluit că nu a preluat nicio echipă până acum, deși au existat discuții, pentru că nu i-au plăcut proiectele respective.

„În ceea ce mă privește, sunt dornic de muncă. Tot s-a prelungit această perioadă mai mult decât speram și mă așteptam. Ce mi-am dorit nu s-a concretizat, ce am avut altceva nu mi-am dorit, cam asta a fost. Sper ca până la sfârșitul anului să pot să fiu din nou activ, pentru că este ceea ce îmi doresc și ceea ce vreau să fac”, a declarat Edi Iordănescu, conform gsp.ro.

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La ce echipă ar putea ajunge Edi Iordănescu

În prezent, principala pistă pe care Edi Iordănescu ar putea să meargă este cea din Championship, unde FANATIK a dezvăluit că Watford, formație ce ocupă locul 20 în Liga a 2-a din Anglia, este interesată de serviciile fostului selecționer. Actualul antrenor și-a mai câștigat niște timp în urma rezultatelor pozitive dinaintea pauzei internaționale, însă dacă va mai face pași greșiți, Edi ar putea să-l înlocuiască.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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