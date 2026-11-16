Adevăratul motiv pentru care Edi Iordănescu nu mai antrenează de un an: „S-a prelungit perioada mai mult decât speram”

Edi Iordănescu (48 de ani) nu și-a mai luat niciun angajament după ce s-a despărțit de Legia Varșovia, însă perioada fără echipă s-ar putea întrerupe în curând. Când preconizează fostul selecționer al României că va fi antrenorul unei noi echipe și de ce nu a preluat niciun club până acum.
După ce s-a despărțit de naționala de fotbal a României, la sfârșitul unui Campionat European de vis, Edi Iordănescu a mai antrenat doar Legia Varșovia. Nici în Polonia nu a stat prea mult, întrucât nu s-a înțeles cu conducerea cu privire la transferurile de jucători.
Polonezii și-au vândut cei mai buni jucători, lăsându-l pe antrenorul român fără oameni. Chiar dacă au fost aduși înlocuitori, ei nu au confirmat, iar acest lucru a dus la decizia lui Edi Iordănescu de a părăsi formația din capitala Poloniei. La mai bine de un an de la acest moment, Edi este tot mai aproape să semneze un nou contract. El a dezvăluit că nu a preluat nicio echipă până acum, deși au existat discuții, pentru că nu i-au plăcut proiectele respective.
„În ceea ce mă privește, sunt dornic de muncă. Tot s-a prelungit această perioadă mai mult decât speram și mă așteptam. Ce mi-am dorit nu s-a concretizat, ce am avut altceva nu mi-am dorit, cam asta a fost. Sper ca până la sfârșitul anului să pot să fiu din nou activ, pentru că este ceea ce îmi doresc și ceea ce vreau să fac”, a declarat Edi Iordănescu, conform gsp.ro.
În prezent, principala pistă pe care Edi Iordănescu ar putea să meargă este cea din Championship, unde FANATIK a dezvăluit că Watford, formație ce ocupă locul 20 în Liga a 2-a din Anglia, este interesată de serviciile fostului selecționer. Actualul antrenor și-a mai câștigat niște timp în urma rezultatelor pozitive dinaintea pauzei internaționale, însă dacă va mai face pași greșiți, Edi ar putea să-l înlocuiască.