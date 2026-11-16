Adevăratul motiv pentru care Edi Iordănescu nu mai antrenează de un an: „S-a prelungit perioada mai mult decât speram”

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Edi Iordănescu (48 de ani) nu și-a mai luat niciun angajament după ce s-a despărțit de Legia Varșovia, însă perioada fără echipă s-ar putea întrerupe în curând. Când preconizează fostul selecționer al României că va fi antrenorul unei noi echipe și de ce nu a preluat niciun club până acum.

Edi Iordănescu, tot mai aproape de întoarcerea în antrenorat

După ce s-a despărțit de naționala de fotbal a României, la sfârșitul unui Campionat European de vis, Edi Iordănescu a mai antrenat doar Legia Varșovia. Nici în Polonia nu a stat prea mult, întrucât nu s-a înțeles cu conducerea cu privire la transferurile de jucători.

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Polonezii și-au vândut cei mai buni jucători, lăsându-l pe antrenorul român fără oameni. Chiar dacă au fost aduși înlocuitori, ei nu au confirmat, iar acest lucru a dus la decizia lui Edi Iordănescu de a părăsi formația din capitala Poloniei. La mai bine de un an de la acest moment, El a dezvăluit că nu a preluat nicio echipă până acum, deși au existat discuții, pentru că nu i-au plăcut proiectele respective.

„În ceea ce mă privește, sunt dornic de muncă. Tot s-a prelungit această perioadă mai mult decât speram și mă așteptam. Ce mi-am dorit nu s-a concretizat, ce am avut altceva nu mi-am dorit, cam asta a fost. Sper ca până la sfârșitul anului să pot să fiu din nou activ, pentru că este ceea ce îmi doresc și ceea ce vreau să fac”, a declarat Edi Iordănescu, conform

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La ce echipă ar putea ajunge Edi Iordănescu

În prezent, principala pistă pe care Edi Iordănescu ar putea să meargă este cea din Championship, unde FANATIK a dezvăluit că Actualul antrenor și-a mai câștigat niște timp în urma rezultatelor pozitive dinaintea pauzei internaționale, însă dacă va mai face pași greșiți, Edi ar putea să-l înlocuiască.