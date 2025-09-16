Sport

Adevăratul motiv pentru care Elena Udrea l-a atacat pe Neluțu Varga, patronul de la CFR Cluj: miza e de 3 miliarde de euro! Exclusiv

Dumitru Dragomir a comentat atacul Elenei Udrea la Neluţu Varga şi CFR Cluj. Fostul şef al Ligii susţine că miza acestor atacuri reprezintă un teren cu o valoare uriaşă de lângă Cluj.
Marian Popovici
16.09.2025 | 15:40
Dezvăluiri-șoc ale lui Dragomir despre Arpad Paszkany. S-a întâmplat în casa doctorului Iuliu Mureșan! „O săptămână îți dau”. Sursa: colaj Fanatik

Elena Udrea a lansat un atac surprinzător la adresa lui Neluţu Varga şi a celor de la CFR Cluj. Fosta consilieră a preşedintelui Traian Băsescu a declarat că CFR Cluj este echipa sistemului, fiind susţinută de fostul şef al SRI, Florian Coldea.

Dumitru Dragomir susţine că atacul Elenei Udrea are ca substrat duelul pentru un pământ foarte valoros de lângă Cluj-Napoca. În direct la Profeţiile lui Don Mitică, fostul şef al Ligii a calculat miza de 3 miliarde de euro pentru acel teren:

Cei care ies din puşcărie au un tupeu ieşit din comun şi atacă pe toată lumea, asta am observat. Pe Neluţu Varga îl mai atacă şi altul. Dacă reuşeşte cineva la noi în ţară ori e putinist, ori eşti comunist, ori eşti fiu de securist.

Neluţu Varga este un om simplu, de toată isprava. Elena Udrea l-a atacat pentru că se bat pe terenul ăla de lângă Cluj. Pământul ăla e mai bun decât briliantele din Africa.

„Acolo dacă faci 3000 de apartamente, eşti om de trei miliarde de euro, nu de lei. Asta e miza între ei.”

Acolo dacă faci 3000 de apartamente, eşti om de trei miliarde de euro, nu de lei. Asta e miza între ei. Pământul face peste 300 de milioane de euro, doar pământul, da? 

Clujul are foame pentru teren pentru construcţii… Asta ştiu sigur că pentru pământ se bat. Proiectul este pentru 3500 de apartamente, din ceea ce ştiu eu. Pune 100.000 de apartament…

Pe altceva, pe ce să se bată? Gaşca e mare acolo, afacerea e mare de tot. Clujul e căutat, e aproape la nivelul Budapestei, ca preţuri. Neluţu e băiat deştept. S-a agăţat de nişte oameni foarte influenţi.

Grupul de la Cluj este foarte tare. De pe timpul lui Ceauşescu şi până acum sunt foarte tari. Sunt în partide diferite şi uniţi toţi. Nu pătrunde nimic între ei”, a spus Dumitru Dragomir la Profeţiile lui Don Mitică.

”Domnul Neluțu Varga este o interfață a domnului Coldea și în fotbal. Până la urmă, echipa CFR Cluj, care a avut și rezultate bune, pe merit, este o echipă susținută, este o echipă a sistemului din Ligă. Adică a fost mereu susținută de domnul Burleanu, pus de Florian Coldea la FRF. A fost mereu susținută să câștige, chiar și când nu era îndreptățită să câștige, când nu era în situația de a câștiga. Chiar și atunci când nu era pregătită, câștiga meciurile. Deci, acolo la Cluj, gruparea aceasta, care a mai făcut această preluare în forță…”, Elena Udrea

