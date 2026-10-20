Elina Svitolina a revenit: adevăratul motiv pentru care a divorțat de Gael Monfils: ”Nu mai voiam să duc o viață în care nu eram cu adevărat fericită”

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La doar o zi după ce a anunțat că divorțează de Gael Monfils tenismena Elina Svitolina a revenit cu o nouă postare. Sportiva a spus care este adevăratul motiv pentru care pune capăt mariajului de jucătorul de tenis francez.

Elina Svitolina, despre motivul despărțirii de Gael Monfils

Elina Svitolina (32 ani) a provocat când a anunțat că traversează o perioadă neplăcută în viața de cuplu. Jucătoarea de tenis a decis să divorțeze de Gael Monfils (40 ani) cu care era căsătorită din vara anului 2021. Nunta a avut loc la scurtă vreme după o mică separare între cei doi parteneri.

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Se pare că mariajul a durat 5 ani, dar lucrurile nu erau prea roz între ei. Tenismena, clasată pe locul 6 în clasamentul WTA, și fostul soț au o Acum, cei doi trebuie să-și împartă bunurile. În acest context, sportiva a revenit cu un nou mesaj pe rețelele de socializare. Astfel, a dezvăluit de ce a luat decizia să o ia pe drumuri separate.

Frumoasa ucraineancă a subliniat că a făcut acest pas pentru că nu se mai simțea fericită. Tenismena care este mama unei fetițe, Skai (născută în octombrie 2022), a mai transmis că și-a dorit să clarifice postarea anterioară pentru că multă lume nu a înțeles anumite aspecte. Publicul internațional nu ar fi realizat ce a avut de spus, de fapt.

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„În acea postare am menționat doar unul dintre motivele care mi-au influențat decizia și m-au determinat să reflectez asupra vieții și viitorului meu. Însă, în realitate, lucrurile sunt mult mai complexe. Nu a fost niciodată vorba despre un singur aspect. Când trăiești realitatea războiului de mai bine de 4 ani și jumătate, trecând prin atâtea situații, emoții și momente dificile, începi, în mod firesc, să privești viața altfel. Perspectiva ți se schimbă, valorile și prioritățile se transformă, iar tu începi să înțelegi ce îți dorești cu adevărat de la viață”, a scris Elina Svitolina, pe contul oficial de .

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Elina Svitolina: ”Îmi iubesc și îmi respect soțul foarte mult”

„La un moment dat, am realizat pur și simplu că nu mai vreau să trăiesc o viață în care nu sunt cu adevărat fericită. Și credeți-mă, să ajung la această decizie a fost orice, numai ușor nu. Îmi iubesc și îmi respect soțul foarte mult. Îl voi iubi și aprecia mereu pentru omul care este. Tocmai de aceea a fost atât de important pentru mine să fiu sinceră – atât față de el, cât și față de mine însămi. Nu este întotdeauna posibil să explici tot ce stă la baza unor decizii atât de personale și dificile într-o singură postare.

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Și, sincer, unele lucruri sunt pur și simplu prea personale pentru a fi împărtășite public. Aceasta a fost și rămâne viziunea mea cu privire la anunțul sfârșitului căsniciei noastre. Totuși, așa cum unii dintre voi ați observat, cariera lui Gael s-a încheiat brusc, după ce el a luat decizia de a se retrage, având în vedere situația noastră.

Din păcate, a fost ținta multor acuzații pe care nu le merita, așa că am emis împreună o declarație oficială. Sper doar că acest lucru vă va ajuta să înțelegeți puțin mai bine ce am vrut să spun. Vă rog, însă, să fiți înțelegători și plini de compasiune. Este o perioadă extrem de dificilă pentru amândoi”, a completat Elina Svitolina, în social media.

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Tenismena din Ucraina și partenerul de viață formează un cuplu din anul 2019. În 2021 au ajuns la altar, iar ulterior au devenit părinți pentru prima oară. Sportiva și Gael Monfils au fost una dintre cele mai solide perechi. Cei doi au numeroase fotografii împreună pe rețelele de socializare. Pe 1 septembrie frumoasa șatenă îi făcuse o urare de „La mulți ani!” soțului ei.