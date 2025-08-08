Sport

Adevăratul motiv pentru care FC Barcelona îți lasă unul dintre titularii incontestabili să plece gratis de la echipă. Fotbalistul devine coleg cu Ronaldo

Fundașul Inigo Martinez va juca la Al Nassr, catalanii fiind de acord ca fotbalistul de 34 de ani să plece fără pretenții financiare
Catalin Oprea
08.08.2025 | 07:30
Adevaratul motiv pentru care FC Barcelona iti lasa unul dintre titularii incontestabili sa plece gratis de la echipa Fotbalistul devine coleg cu Ronaldo
ULTIMA ORĂ
Inigo Martinez a fost intre liderii Barcelonei FOTO facebook

Iñigo Martínez (34 de ani) va merge la Al-Nassr, unde va fi coleg cu Cristiano Ronaldo și alte staruri de la echipa arabă. Fundașul central al Barcelonei a acceptat o propunere din partea echipei Arabiei Saudite și va pleca gratis.

ADVERTISEMENT

Barcelona i-a promis că-l lasă să plece liber

Motivul pentru care a plecat gratuit, când mai avea încă un an de contract, este un gentleman’s agreement pe care l-au avut Barça și jucătorul. În sezonul trecut, Iñigo Martínez a avut o ofertă tentantă de a juca în Super Liga Saudită.

Atunci a respins-o, fiind convins de proiectul lui Hansi Flick,. Clubul i-a promis că dacă va avea o altă propunere, în această vară, va primi acceptul de a pleca fără pretenții financiare.

ADVERTISEMENT

În același timp, eliberarea angajamentului său din masa salarială  va facilita înscrierile unora dintre achizițiile din acest sezon. Barcelona are în acest moment șapte fotbaliști pe care nu i-a înscris în La Liga. Inclusiv cea mai important achiziție a verii, englezul Mark Rashford.

Fotbalist cu peste 400 de meciuri în La Liga

Iñigo Martínez a sosit la Barça în vara anului 2023. În primul său an ca jucător al Barça, nu a avut continuitate din cauza diferitelor accidentări și a jucat doar 25 de meciuri. Anul trecut însă, sub comanda lui Hansi Flick, bascul a devenit unul dintre liderii echipei.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

A jucat 46 de meciuri, a marcat primul său gol și a câștigat trei trofee. În același timp, el a ajuns la 400 de meciuri jucate în La Liga în cariera sa și s-a întors la echipa națională.

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”

Al-Nassr căuta pe piață un posibil înlocuitor pentru Aymeric Laporte, care pare să fie aproape de a reveni la Athletic Bilbao. Inigo nu a jucat ultimele două meciuri din presezon în turneul din Japonia și Coreea de Sud. Avea deja oferta echipei arabe pe masă și nu a vrut să-și asume riscuri care ar putea periclita operațiunea.

ADVERTISEMENT

Ronaldo, hatt trick în fața conaționalilor săi

Viitoarea sa formație, Al Nassr, face spectacol în amicale. A învins echipa portugheză Rio Ave cu 4-0, beneficiind de un hat-trick al lui Cristiano Ronaldo și două pase de gol ale lui Joao Felix, în amicalul jucat la Algarve

 

CR 7 a fost vedeta meciului cu trei goluri, pe care le-a marcat în minutele 44, 63 și 68 (acesta din urmă dintr-un penalty). Anterior, francezul Mohamed Simakan a deschis scorul pentru echipa lui Jorge Jesus.

Nou-venitul João Félix a fost titular și nu a marcat, dar a contribuit la spectacol cu două pase decisive. Victoria lui Al Nassr ar fi putut fi și mai mare dacă Mané nu ar fi ratat un penalty.

Adrian Șut, discurs fără rețineri după FCSB – Drita 3-2: „Văd toate criticile,...
Fanatik
Adrian Șut, discurs fără rețineri după FCSB – Drita 3-2: „Văd toate criticile, dar nu sunt afectat”. Video
PAOK Salonic, fără șut pe poartă, pe teren propriu, sub ochii patronului. Ce...
Fanatik
PAOK Salonic, fără șut pe poartă, pe teren propriu, sub ochii patronului. Ce crede Răzvan Lucescu despre disputa din preliminariile Ligii Europa
A marcat în FCSB – Drita 3-2, dar Gigi Becali a zis că...
Fanatik
A marcat în FCSB – Drita 3-2, dar Gigi Becali a zis că e OUT la retur: „O să joace el, că e jucător de națională”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!