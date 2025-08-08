Adevăratul motiv pentru care FC Barcelona îți lasă unul dintre titularii incontestabili să plece gratis de la echipă. Fotbalistul devine coleg cu Ronaldo

Iñigo Martínez (34 de ani) va merge la Al-Nassr, unde va fi coleg cu Cristiano Ronaldo și alte staruri de la echipa arabă. Fundașul central al Barcelonei a acceptat o propunere din partea echipei Arabiei Saudite și va pleca gratis.

Barcelona i-a promis că-l lasă să plece liber

Motivul pentru care a plecat gratuit, când mai avea încă un an de contract, este un gentleman’s agreement pe care l-au avut Barça și jucătorul. În sezonul trecut, Iñigo Martínez a avut o ofertă tentantă de a juca în Super Liga Saudită.

Atunci a respins-o, fiind convins de proiectul lui Hansi Flick,. Clubul i-a promis că dacă va avea o altă propunere, în această vară, va primi acceptul de a pleca fără pretenții financiare.

În același timp, eliberarea angajamentului său din masa salarială va facilita înscrierile unora dintre achizițiile din acest sezon. Barcelona are în acest moment șapte fotbaliști pe care nu i-a înscris în La Liga. I

Fotbalist cu peste 400 de meciuri în La Liga

Iñigo Martínez a sosit la Barça în vara anului 2023. În primul său an ca jucător al Barça, nu a avut continuitate din cauza diferitelor accidentări și a jucat doar 25 de meciuri. Anul trecut însă, sub comanda lui Hansi Flick, bascul a devenit unul dintre liderii echipei.

A jucat 46 de meciuri, a marcat primul său gol și a câștigat trei trofee. În același timp, el a ajuns la 400 de meciuri jucate în La Liga în cariera sa și s-a întors la echipa națională.

Al-Nassr căuta pe piață un posibil înlocuitor pentru Aymeric Laporte, care pare să fie aproape de a reveni la Athletic Bilbao. Inigo nu a jucat ultimele două meciuri din presezon în turneul din Japonia și Coreea de Sud. Avea deja oferta echipei arabe pe masă și nu a vrut să-și asume riscuri care ar putea periclita operațiunea.

Ronaldo, hatt trick în fața conaționalilor săi

A învins echipa portugheză Rio Ave cu 4-0, beneficiind de un hat-trick al lui Cristiano Ronaldo și două pase de gol ale lui Joao Felix, în amicalul jucat la Algarve

Joao Félix recupera la sonrisa a las órdenes de Cristiano Ronaldo 😃😃😃 👶🏻 ➡️🐐 Asistencia del Menino de Oro para que Cristiano siga haciendo lo que mejor hace: marcar goles. En esta ocasión para poner el 2-0 contra el Rio Ave portugués en un amistoso de pretemporada — MARCA (@marca)

CR 7 a fost vedeta meciului cu trei goluri, pe care le-a marcat în minutele 44, 63 și 68 (acesta din urmă dintr-un penalty). Anterior, francezul Mohamed Simakan a deschis scorul pentru echipa lui Jorge Jesus.

Nou-venitul João Félix a fost titular și nu a marcat, dar a contribuit la spectacol cu două pase decisive. Victoria lui Al Nassr ar fi putut fi și mai mare dacă Mané nu ar fi ratat un penalty.