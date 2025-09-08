Adevăratul motiv pentru care FCSB a renunțat la Andrei Gheorghiță: „Nu putea figura nici măcar în a doua garnitură, cea de rezerve!”

înaintea returului cu Drita, din turul 3 preliminar Europa League. Mihai Stoica a explicat motivul pentru care tânărul jucător român nu a mai continuat în tricoul campioanei en-titre.

De ce a plecat Andrei Gheorghiță de la FCSB. Mihai Stoica a explicat situația jucătorului

Adus în fereastra de transferuri din iarna sezonului trecut, de la Poli Iași, Andrei Gheorghiță impresionase în primele sale jocuri pentru FCSB. Totul a culminat un în deplasare, când FCSB învingea formația elenă cu 2-1 în turul play-off-ului din Europa League.

Doar că totul avea să intre pe o pantă descendentă pentru tânărul fotbalist, care a primit tot mai puține minute. FCSB a decis să îl cedeze definitiv la U Cluj, formație de la care l-a luat în schimb pe Mamadou Thiam. Mihai Stoica a explicat motivul pentru care Gheorghiță nu a mai putut rămâne la echipa bucureșteană.

„Nu putea să figureze nici măcar în a doua garnitură, aia de rezervă, în spatele vârfului!”

„Gigi a decis să nu mai jucăm cu «under» în spatele atacantului. Noi l-am luat pe o sumă infimă pe Gheorghiţă de la Iaşi. În momentul în care aveam nevoie disperată de un «under» pe poziţia aia.

Octavian Popescu era accidentat. Noi nu aveam alt jucător născut în 2002 în spatele atacantului. Gheorghiţă era exact ce trebuie. Cu ultimele transferuri noi am ajuns în situația în care Gheorghiţă nu putea să figureze nici măcar în a doua garnitură, aia de rezervă, în spatele vârfului.

„Am salvat salariul pe care îl plăteam degeaba!”

Pe noi ne-a ajutat foarte mult plecarea lui, am salvat salariul pe mulţi ani pe care mai trebuia să joace. Am salvat salariul pe care îl plăteam degeaba.

Thiam vine să dubleze un post pe care nu îl aveam, că Alibec era accidentat şi Bîrligea abia revenise din accidentare. Mai facem calcule şi la modul ăsta, pe care lumea nu le înţelege dacă nu le explici”, a declarat Mihai Stoica, la