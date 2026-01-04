Adevăratul motiv pentru care Filipe Coelho are succes la Universitatea Craiova: ”A fost inteligent să nu facă asta”

ADVERTISEMENT

Deși Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în fazele eliminatorii ale Conference League, se poate spune că Filipe Coelho a avut succes în startul mandatului său. El a înregistrat 5 victorii, 2 rezultate de egalitate și 2 înfrângeri în 9 meciuri disputate în toate competițiile.

Pe ce se bazează succesul de până în prezent al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova

Președintele de onoare al oltenilor, Sorin Cârțu, este de părere că tehnicianul portughez a avut inteligența de a nu face schimbări drastice în momentul în care a venit în locul lui Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

”Tot ceea ce s-a întâmplat, internațional și intern, parcă a fost o simbioză între ceea ce au făcut Rădoi și Coelho. El a fost inteligent să nu intre cu măsuri radicale în echipă. Nu a schimbat nimic radical. A venit și el cu ideile lui, da, dar nu a fost ceva drastic.

Cred că era și greșit să faci asta în mijlocul campionatului. Mie mi se pare că a răspuns corect echipa la ce a cerut el. Locul 1 a venit ca o consecință în ceea ce am realizat în meciuri. Am fi putut avea rezultate și mai bune, cu CFR și U Cluj de exemplu”, a declarat Cârțu, la .

ADVERTISEMENT

Semnul care le dă încredere oltenilor că pot spera la titlu

Filipe Coelho a fost numit în locul lui Mirel Rădoi undeva la începutul lunii noiembrie, în momentul în care Universitatea Craiova coborâse pe locul 4 în clasamentul SuperLigii și se afla la 6 puncte în spatele liderului Rapid.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul portughez a reușit să se impună în fața jucătorilor și rezultatele pe plan intern au apărut imediat. ”Alb-albaștrii” au înregistrat 3 victorii, 2 rezultate de egalitate și au încheiat anul 2025 pe prima poziție.

Este pentru prima dată după 35 de ani când Craiova . Ultima dată s-a întâmplat acest lucru a fost în celebrul sezon 1990-1991, atunci când oltenii au făcut eventul campionat – Cupa României cu Sorin Cârțu pe bancă.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, stagiu de pregătire în Antalya

Imediat după trecerea în noul an s-a sunat adunarea și Universitatea Craiova . Nouă fotbaliști din lot, Filipe Coelho, precum și secunzii săi, au ajuns în Turcia direct de unde și-au petrecut vacanțele, fără să mai treacă prin România.

Oltenii vor sta 10 zile în stagiul de pregătire și vor juca și două meciuri amicale. Pe 7 ianuarie vor întâlni formația turcă Konyaspor, iar trei zile mai târziu vor da piept cu echipa a doua a nemților de la VfB Stuttgart.