Adevăratul motiv pentru care Filipe Coelho are succes la Universitatea Craiova: ”A fost inteligent să nu facă asta”

Deși Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în fazele eliminatorii ale Conference League, se poate spune că Filipe Coelho a avut succes în startul mandatului său. El a înregistrat 5 victorii, 2 rezultate de egalitate și 2 înfrângeri în 9 meciuri disputate în toate competițiile.
Președintele de onoare al oltenilor, Sorin Cârțu, este de părere că tehnicianul portughez a avut inteligența de a nu face schimbări drastice în momentul în care a venit în locul lui Mirel Rădoi.
”Tot ceea ce s-a întâmplat, internațional și intern, parcă a fost o simbioză între ceea ce au făcut Rădoi și Coelho. El a fost inteligent să nu intre cu măsuri radicale în echipă. Nu a schimbat nimic radical. A venit și el cu ideile lui, da, dar nu a fost ceva drastic.
Cred că era și greșit să faci asta în mijlocul campionatului. Mie mi se pare că a răspuns corect echipa la ce a cerut el. Locul 1 a venit ca o consecință în ceea ce am realizat în meciuri. Am fi putut avea rezultate și mai bune, cu CFR și U Cluj de exemplu”, a declarat Cârțu, la Digi Sport Matinal.
Filipe Coelho a fost numit în locul lui Mirel Rădoi undeva la începutul lunii noiembrie, în momentul în care Universitatea Craiova coborâse pe locul 4 în clasamentul SuperLigii și se afla la 6 puncte în spatele liderului Rapid.
Tehnicianul portughez a reușit să se impună în fața jucătorilor și rezultatele pe plan intern au apărut imediat. ”Alb-albaștrii” au înregistrat 3 victorii, 2 rezultate de egalitate și au încheiat anul 2025 pe prima poziție.
Este pentru prima dată după 35 de ani când Craiova se încoronează campioană de toamnă. Ultima dată s-a întâmplat acest lucru a fost în celebrul sezon 1990-1991, atunci când oltenii au făcut eventul campionat – Cupa României cu Sorin Cârțu pe bancă.
Imediat după trecerea în noul an s-a sunat adunarea și Universitatea Craiova a plecat într-un cantonament în Antalya. Nouă fotbaliști din lot, Filipe Coelho, precum și secunzii săi, au ajuns în Turcia direct de unde și-au petrecut vacanțele, fără să mai treacă prin România.
Oltenii vor sta 10 zile în stagiul de pregătire și vor juca și două meciuri amicale. Pe 7 ianuarie vor întâlni formația turcă Konyaspor, iar trei zile mai târziu vor da piept cu echipa a doua a nemților de la VfB Stuttgart.