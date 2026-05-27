Adevăratul motiv pentru care finala UEFA Conference League a fost întreruptă timp de 5 minute

Partida de la Leipzig dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano a fost întreruptă timp de cinci minute spre finalul primei reprize în momentul în care Batalla, portarul spaniolilor, l-a atenționat pe centralul partidei cu privire la unul dintre suporterii din tribune, căruia i s-a făcut rău.

Finala Conference League a fost oprită din cauza unei situații de urgență

întrucât miza și-a spus cuvântul. Tensiunea acestui meci s-a resimțit și în tribune, acolo unde un suporter s-a simțit rău și a avut nevoie de intervenția promptă a medicilor. Acest lucru a fost semnalat de Augusto Batalla, portarul lui Rayo Vallecano și care a raportat acest incident centralului.

🙏🇪🇸 Вратарь «Райо Вальекано» Аугусто Баталья остановил финал Лиги конференций, когда увидел на трибунах фаната, которому стало плохо – голкипер сообщил об этом судье, и тот прервал матч на несколько минут — Спортс" (@sportsru)

Maurizio Mariani a decis să oprească meciul timp de câteva minute, până când starea suporterului a devenit stabilă. În minutul 37, pe ecranul de pe stadion a apărut scris mesajul „Din cauza unei urgențe medicale, meciul este oprit. Mai multe informații vor veni în curând”.

حالة طبية تتسبب بتوقف نهائي الدوري الاوروبي — مشجع سقط على رأسه 🚨 — سهم (@1SMi_)

Spectacolul a fost absent în prima repriză la Leipzig

Acest moment a venit ca „cireașa de pe tort” într-o repriză în care cele două formații nu au oferit un fotbal de care suporterii să se bucure. Rayo și Palace nu au avut nicio ocazie clară până în momentul în care partida a fost oprită, ceea ce a pus spectacolul într-un con uriaș de umbră.

Londonezii au fost foarte aproape să deschidă scorul în prelungiri, însă Mitchell nu a prins cadrul porții cu o lovitură de cap de la o distanță de cinci metri. Scorul pauzei a fost 0-0, însă englezii au animat partida imediat după reluarea partidei, prin golul lui Mateta.