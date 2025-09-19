Sport

Adevăratul motiv pentru care Florin Pîrvu nu s-a putut întoarce pe banca Petrolului. Ce variante mai au ploieștenii

Tehnicianul ploieștean a refuzat o despărțire lipsită de fair play, deoarece clubul ilfovean a fost alături de el în cel mai dificil moment al vieții
Petrolul a rămas fără antrenor principal, după despărțirea de Liviu Ciobotariu, cel care a condus echipa în primele nouă etape. În pole -position pentru înlocuirea lui s-a aflat Florin Pîrvu, dar acesta nu a primit acceptul celor de la FC Voluntari.

FC Voluntari i-a plătit contractul și după ce nu a mai fost antrenor

Pîrvu și-a dorit să se întoarcă la echipa lui de suflet, dar nu a avut cum să o facă. El se află sub contract cu FC Voluntari, echipa din liga secundă care vizează promovarea în primul eșalon.

Președintele Bogdan Bălănescu și primarul Florentin Pandele nici nu au vrut să audă de plecarea lui Pîrvu, care a fost nevoit să rămână pe loc. Ar fi putut să rupă unilateral contractul, iar Petrolul să plătească o sumă compensatorie, însă a refuzat.

Motivul e simplu: FC Voluntari a fost alături de el în cel mai dificil moment al vieții, decesul soției sale, petrecut în iunie 2024. Nu doar că l-a susținut moral și financiar la acel hop personal, dar ulterior l-a ținut sub contract până la finalul anului, chiar dacă echipa a fost antrenată de altcineva.

Topal și Bergodi sunt nehotărâți

În virtutea acestei gest făcut de FC Voluntari față de el, Pîrvu nu a luat în calcul decât o posibilă despărțire amiabilă de ilfoveni. Cum însă aceștia nici nu au vrut să audă de propunerea Petrolului, antrenorul a rămas pe loc și își va continua munca la echipă.

Cum varianta Pîrvu a căzut, Petrolul a fost nevoită se reorienteze. Mehmet Topal, care a mai fost la echipă, și Cristiano Bergodi, sunt următorii pe listă, dar niciunul nu a dat un răspuns ferm, cerând o perioadă de gândire.

Topal ar vrea să revină la Petrolul, unde are un suport fantastic din partea fanilor, dar urmează cursurile de licență Pro în Turcia și i-ar fi destul de greu să facă din nou naveta Ploiești- Istanbul.

Bebe Bărbulescu – Vali Bădoi pe bancă la meciul cu Slobozia

În contextul în care, nu există nicio soluție concretă la momentul actual, Petrolul va fi condusă de un cuplu de antrenori din cadrul clubului la meciul cu Unirea Slobozia, de duminică, ora 16.00.

Pe bancă vor sta Bebe Bărbulescu și Valentin Bădoi, antrenorii de la echipa a doua a clubului, care evoluează în liga a treia. Ambii au făcut parte din stafful tehnic al lui Nae Constantin, care  apromovat echipa în 2022, iar ulterior au lucrat cu Eugen Neagoe la FC Argeș și Gloria Buzău.

