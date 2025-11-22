Adevăratul motiv pentru care fotbalistul care a dat gol FCSB-ului în Liga Campionilor nu poate debuta în SuperLiga României

ADVERTISEMENT

Evoluția bună din dubla Inter Club d’Escaldes – FCSB, din preliminariile Ligii Campionilor, i-a adus spaniolului Rafinha un transfer în Superliga României. Fotbalistul a fost achiziționat de Petrolul, unde însă n-a apucat să joace.

Rafinha joacă doar la liga a treia

dar a bifat meciuri doar la echipa a doua a clubului, care activează în liga a treia. Unde a jucat bine și a marcat câteva goluri, la prima echipă n-a jucat însă deloc.

El nu va putea debuta în Superligă decât în 2026, deoarece nu se află pe lista înscrisă de club la LPF. În acest condiții, fotbalistul nu poate juca decât în competițiile patronate de FRF, adică liga a treia (unde Petrolul are satelit) și Cupa României.

Rafinha s-a aflat pe lista LPF, dar a fost scos de pe ea, din cauza numărului mare de jucători pe care-l avea Petrolul. Și a numărului extrem de ridicat de străini aflați în lot. Ploieștenii au avut 15 străini și au rămas cu 13, după ce Baiano și Oscar Coreia au fost puși pe liber.

Poate fi introdus pe lista LPF la iarnă

Regulamentul prevede că, dacă un jucător este scos de pe lista LPF în timpul sezonului, el nu poate fi reintrodus decât în pauza competițională. Deci nu poate ieși și intra de la o etapă la alta.

În aceste condiții, Rafinha trebuie să aștepte pauza de iarnă pentru a intra în legitimitate. El a evoluat într-un amical cu Steaua, disputat în această pauză competițională, în care a marcat două goluri.

Pe numele său real Rafael Hermann Baldres, fotbalistul a fost cel mai bun om al echipei din Andorra, eliminată de FCSB în preliminariile Ligii Campionilor. Ulterior, a recidivat cu o reușită superbă și în dubla cu Olimpia Ljublijana, din preliminariile Europa League.

Și-a făcut junioratul la Espanyol Barcelona

Cu junioratul făcut la Espanyol Barcelona, Rafinha și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în eșaloanele inferioare ale fotbalului iberic, evoluând pentru CD Teruel, AD Almudevar, CD La Almunia, AD San Juan, Utebo FC, SD Ejea, UD Barbastro și CF Epila, înainte să se alăture, în vara lui 2024, celor de la Inter d`Escaldes.

A marcat 17 goluri în cele 38 de partide disputate pe parcursul sezonului trecut, trecându-și în palmares campionatul și Cupa Andorrei. Cel mai probabil, Eugen Neagoe îl va folosi în meciul din Cupa României, programat pe 4 decembrie, contra Universității Craiova.