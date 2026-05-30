Adevăratul motiv pentru care George Pușcaș nu a jucat cu FCSB! Temerile lui Andrei Nicolescu s-au adeverit: „Îmi vine să mă bat peste gură!”

Andrei Nicolescu a explicat de ce George Pușcaș a lipsit din lotul lui Dinamo la finala barajului cu FCSB. Președintele „câinilor” a dezvăluit că atacantul a suferit o microleziune.
Alex Bodnariu
30.05.2026 | 15:40
De ce a lipsit George Pușcaș din lotul lui Dinamo. Explicațiile lui Nicolescu
Dinamo a început meciul cu FCSB din finala barajului pentru Conference League fără atacant de meserie. Alex Pop își sărbătorea nunta la Cluj-Napoca, iar George Pușcaș nu a fost inclus pe foaia de joc din cauza unei accidentări. Andrei Nicolescu, președintele clubului, a vorbit despre starea de sănătate a fotbalistului.

Dinamo a suferit în derby-ul cu FCSB. Kopic nu a avut atacant!

George Pușcaș a fost adus în iarnă la Dinamo. Atacantul încearcă încă să revină la forma sa cea mai bună. Deși au trecut câteva luni de la transfer, fotbalistul continuă să aibă probleme din punct de vedere fizic. Zeljko Kopic speră să se poată baza mai mult pe el în stagiunea următoare.

Atacantul a lipsit de pe foaia de joc la meciul cu FCSB de pe Arcul de Triumf. George Pușcaș nu a fost inclus în lot de Zeljko Kopic pentru finala barajului de calificare în Conference League din cauza unei accidentări. Stafful medical nu a reușit să îl recupereze la timp.

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre situația atacantului român. Oficialul a mărturisit că s-a temut de două lucruri înaintea meciului cu FCSB: să nu îl piardă pe George Pușcaș și să nu primească gol în primele zece minute. Ambele temeri s-au adeverit.

„Am lăsat impresia că putem mai mult și am obținut cât ne-am propus la începutul sezonului. Mie mi-a fost frică de două lucruri. Să nu îl pierdem pe Pușcaș și chiar asta s-a întâmplat în dimineața meciului. El a fost încărcat pentru că nu a mai jucat de mult timp. A avut o microleziune. Am avut 12 zile să îl tratăm pentru partida aceasta. A simțit din nou dureri și în ziua meciului ne-am dat seama că nu puteam să îl folosim.

Mi-a fost frică și să nu luăm gol până în minutul 10. Le-am spus și apropiaților. Parcă anticipam asta. Îmi vine să mă bat peste gură. Nu s-au aliniat astrele pentru noi aseară. Parcă am avut o premoniție. M-am ofticat că m-am gândit la asta”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
