, clubul italian fiind patronat de Dan Șucu. Întrebat despre o readucere a căpitanului naționalei la FCSB, , pentru că nu are loc. Specialiștii FANATIK au analizat situația mijlocașului.

Adevăratul motiv pentru care Gigi Becali nu l-a vrut pe Nicolae Stanciu la FCSB: „E foarte greu să-i dai salariul ăsta!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste și invitații săi au căzut la un numitor comun, anume că Nicolae Stanciu nu a fost dorit de Gigi Becali la FCSB din cauza pretențiilor salariale crescute. Specialiștii sunt de părere că grupele UEFA Champions League, acolo unde își dorește să ajungă patronul roș-albaștrilor, pot fi atinse doar cu jucători precum Nicolae Stanciu.

Vivi Răchită: – „Pentru ceea ce vrea Gigi Becali, grupe Champions League, îți trebuie atacanți. Trebuie să investești, îți trebuie jucători de valoare. Mă uitam la ce reacție a avut cu Nicolae Stanciu și astăzi când l-a întrebat tu de două ori și tot nu vrea să… Este ceva care îl apasă, pentru că l-a luat Dan Șucu. Mai ales că este căpitanul echipei naționale, un jucător care a jucat la FCSB, care a făcut performanță.”

Cristi Coste: – „Știi cum? Gigi Becali a plusat spunând ‘nu are loc acum la noi’.”

Vivi Răchită: – „Adică e căpitanul echipei naționale și FCSB-ul e mai bună decât echipa națională?”

„Nicolae Stanciu nu are loc în grila salarială de la FCSB”

Andrei Vochin: – „Nu are loc în grila salarială. N-are niciun loc.”

Cristi Coste: – „În grila salarială n-are loc.”

Andrei Vochin: – „Acum, cota reală de piață materializată prin salariu la Stanciu e un milion. Și asta cu eforturi făcute de Nicu să coboare de la salariul pe care îl are el în Arabia Saudită.”

Cristi Coste: – „Știi cât are acolo?”

Bănel Nicoliță: – „Două milioane și ceva.”

„Nicolae Stanciu are un salariu de 7 cifre”

Cristi Coste: – „Eu am informații că e 1,2 milioane de dolari. Are o sută de mii de dolari pe lună, nu chiar totuși ce s-a preconizat. În fine, are un salariu cu 7 cifre. Cu 7 cifre, e sigur.”

Andrei Vochin: – „Ori FCSB-ul și nici o echipă din România nu poate oferi în momentul ăsta un salariu cu 7 cifre anual.”

Vivi Răchită: – „Nici măcar dacă se califică în Champions League.”

Andrei Vochin: – „Și atunci trebuie să uiți, adică doar să fie o fantezie de a ta.”

„Trebuie să dublezi, triplezi bugetul pentru a ajunge în Champions League”

Adrian Ilie: – „Așa cum a spus și de Drăguș, că ‘O să-i dau 40 de mii pe lună și dacă mai intră bonusul pentru Champions League sau ce jucăm, Europa League. Dar în rest o să fie foarte greu. Eu nu văd nici de acum în cinci ani de zile să plătești un milion pentru România.”

Cristi Coste: – „Doar dacă joci două ani la rând Champions League și atunci se schimbă și grila salarială.”

Andrei Vochin: – „Cred că e puțin invers. Adică ca să joci Champions League trebuie oferi aceste salarii. Când te uiți la bugetele echipelor care joacă în Champions League, care intră an de an în Champions League, nu găsești… Sau foarte rar, și astea sunt excepții de alea, gen Șheriff Tiraspol sau Slovan Bratislava acum. Nu găsești club care să aibă buget mai mic de 30 de milioane. Asta trebuie să înțelegi, cluburile noastre au acum bugete de 12, 13, 14 milioane de euro. Dacă vrei să ajungi acolo, trebuie să dublezi, să triplezi bugetul.”

Adrian Ilie: – „Gândește-te la ceva, ca FCSB-ul să aibă șase jucători cu un milion. Păi defilează în campionat.”