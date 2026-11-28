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FCSB nu are deloc un sezon 2026 – 2027 bun. Fosta campioană a încheiat turul în afara top 6, iar după prima rundă din retur era pe poziția a 9-a. Gigi Becali (68 de ani) a anunțat că va face mai multe transferuri în perioada următoare, apoi și în pauza competițională din iarnă. În direct la FANATIK, Giovanni Becali (74 de ani), vărul patronului de la FCSB, a dezvăluit de ce nu se implică în aducerea de jucători la clubul rudei sale. Motivul invocat.

De ce nu transferă Giovanni Becali jucători la FCSB-ul vărului Gigi Becali

În ultimele săptămâni, după „Revoluția” declanșată la clubul său, Gigi Becali s-a arătat public deschis să colaboreze cu mai mulți agenți de jucători, în ideea de a întări echipa lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani). Unii dintre aceștia au și ieșit public și au anunțat că au purtat deja discuții cu patronul roș-albaștrilor în privința unor posibile mutări în această perioadă.

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Cel mai cunoscut și de succes impresar de jucători pe care l-a dat România în ultimele decenii, Ioan Becali (74 de ani), a vorbit, în emisiunea „Giovanni SHOW” de la FANATIK, despre campania de transferuri de la FCSB. În opinia acestuia, din moment ce vărul său, Gigi Becali, oferă salarii uriașe, de 30, 40 și 50 de mii de euro pe lună, jucători mult peste valoarea celor aduși deja.

„La salariile astea de la FCSB, de 30, 40, 50 de mii de euro, eu cred că poți aduce jucători mult mai interesanți decât a luat FCSB-ul până acum”, spune Becali. Întrebat dacă a avut vreo discuție cu Gigi Becali în această perioadă, în care patronul FCSB să-i ceară vreun jucător anume, Giovanni a răspuns ferm: „Nu!”.

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Apoi, agentul de jucători a explicat motivul pentru care niciodată nu a adus jucători la clubul rudei sale. Impresarul explică faptul că nu vrea să-și asume vreo responsabilitate cu vreun fotbalist pe care l-ar aduce la FCSB. „Eu niciodată n-am adus un jucător aici pentru că nu am vrut să am această responsabilitate. N-am adus. Că m-a chemat cineva și am intervenit și am făcut, dar ca să îl prezint eu, nu. Nu e destul cu ce fac eu afară? Cu prezentarea jucătorilor afară. E destul. Adică eu n-am pierdut popularitatea și respectul meu față de președinții, proprietarii cluburilor unde am vândut jucători”.

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Ce ar face Giovanni Becali dacă vărul Gigi i-ar cere un transfer: „Dacă mă sună, îi pun pe tavă un atacant, 25 de ani, 24 de goluri”

În cazul în care Gigi Becali ar apela la el, Giovanni afirmă că nu ar refuza să-și ajute vărul de la FCSB. „(n.r. Dacă Gigi vă sună și vă spune ‘Vreau un atacant’?) Dacă mă cheamă… și îmi spune că vrea un atacant, eu i-l pun pe tavă: un atacant, 25 de ani, 24 de goluri și așa mai departe. Dar cu o condiție: a dat 24 de goluri acolo, la tine nu știu câte mai dă. Îl vrei, ăsta e CV-ul său. Eu nu vreau comision, nu vreau nimic”, explică Giovanni Becali.

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FANATIK a dezvăluit în exclusivitate faptul că fostul idolul al oltenilor, la FCSB. Întrebat de acest posibil transfer, Giovanni Becali a spus: „Mitriță are o vârstă, 31 de ani. Ce importanță are? Mitriță dă gol acolo. În China e mai ușor. Termină contractul. (…) FCSB nu are jucători ca el. FCSB ar putea să joace cu Drăguș vârf și cu Mitriță în stânga. (…) E jucător profesionist, are 31 de ani, are o familie. A câștigat bani în SUA, acolo, acolo. Poate să mai câștige bani. Nu mi se pare ceva care nu se poate produce”.