Sport

Adevăratul motiv pentru care jucătorul dat dispărut de Rapid nu vrea să se întoarcă în România! Unde se află acum fotbalistul amenințat de sancțiuni

Rapid nu se poate baza pe unul dintre fotbaliștii pe care îi are sub contract, deoarece acesta refuză să se întoarcă în Giulești, chiar dacă mai are un an de contract
Catalin Oprea
13.08.2026 | 08:45
Adevaratul motiv pentru care jucatorul dat disparut de Rapid nu vrea sa se intoarca in Romania Unde se afla acum fotbalistul amenintat de sanctiuni
EXCLUSIV FANATIK
Siegrist nu vrea să revină la Rapid FOTO sportpictures
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Elvețianul Benjamin Siegrist se află într-o situație complicată la Rapid. Portarul de 34 de ani mai are un an de contract cu formația giuleșteană, însă refuză să revină la București și să se prezinte la pregătirea echipei antrenate de Daniel Pancu.

Siegrist este în Australia, la Sydney

Informația a fost confirmată de Marius Bilașco, directorul sportiv al Rapidului, la Fanatik.El refuză să se întoarcă la echipă. Am încercat să luăm legătura cu el, am luat legătura cu el, am încercat să clarificăm situația, dar din păcate el refuză”, a declarat oficialul giuleștean.

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Portarul elvețian a ajuns la Rapid în 2024, liber de contract după despărțirea de Celtic. A evoluat în doar 13 partide pentru giuleșteni, iar ulterior a fost împrumutat la Genoa, unde a jucat doar două meciuri. Ultima sa apariție pe teren a fost pe 3 decembrie 2025.

Siegrist nu mai vrea să întoarcă la București, iar Rapid este pregătită să înceapă procedurile disciplinare împotriva lui. Motivul pentru care refuză revenirea în România este de ordin familiar. Fotbalistul este în acest moment în Australia, la Sydney.

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Elvețianul a fost la un eveniment monden, alături de soția sa

Acolo a apărut alături de soția sa, Brittany Hockley la premiera oficială din Sydney a filmului „One Night Only”, eveniment la care a participat alături de actorul Callum Turner și regizorul Will Gluck.

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Brittany, care este vedetă de televiziune la Antipozi, a găzduit sesiuni de întrebări și răspunsuri la acest eveniment și s-a fotografiat pe covorul roșu alături de echipa filmului regizat de Will Gluck. Ea are o carieră bogată în televiziune, fiind una dintre cele mai populare vedete din show bizzul australian.

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Siegrist a fost alături de soția sa la un eveniment la Sydney FOTO X

Brittany are probleme în a deveni mamă

Luna trecută, Brittany, care săptămâna viitoare împlinește 39 de ani, a dezvăluit public detaliile luptei sale cu infertilitatea și cu încercările de a deveni mamă. Totodată a readus în discuție dificultățile relației la distanță cu soțul ei, capitol pe care cei doi vor să-l elimine din viața lor.

Siegrist încearcă să-și găsească un contract în campionatul Australiei, dar nu va putea semna cu nimeni fără acordul Rapidului. El și Brittany nu mai vor o relație la distanță, deoarece aceasta le pune bețe în roate în tentativa de a deveni părinți.

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