Adevăratul motiv pentru care Kamara nu și-a revăzut fiul după ce s-a întors de la Survivor. „Am sunat-o pe mămica lui Leon”

Kamara nu și-a revăzut fiul, Leon, imediat după ce a revenit de la Survivor România. A sunat-o pe mama acestuia pentru a vedea ce face micuțul, însă fostul concurent a fost nevoit să mai aștepte până să-l viziteze.

De ce Kamara nu a putut să-și revadă fiul imediat după ce s-a întors de la Survivor

Vineri, 14 aprilie, chiar înainte de Paște, Kamara s-a întors în țară, după . Fostul concurent nu a putut să-și vadă fiul imediat ce a aterizat în România.

Imediat ce a intrat în posesia telefonului, cântărețul a sunat-o pe fosta parteneră, pentru a vedea ce face băiețelul lor, însă acesta dormea. În schimb, Kamara a primit un filmuleț cu Leon, imediat ce .

De asemenea, Kamara a vorbit și cu unii dinte prietenii săi, printre care și Remus Boroiu, care a fost eliminat de la Survivor înaintea sa. Cântărețul a vorbit și cu Gabriella Nastas, cea care i-a administrat conturile în săptămânile petrecute în Republica Dominicană.

“Imediat ce am ieșit am sunat-o pe mămica lui Leon, ca să vorbesc cu el, însă, din păcate, dormea. Dar mi-au dat un filmuleț cu el, pe care l-au făcut imediat ce au aflat că am ieșit din competiție. Așa că m-am bucurat de acel filmuleț și apoi am mai vorbit cu prieteni de-ai mei.

Printre care și cu Remus Boroiu, care a ieșit înaintea mea, și cu prietena mea dragă, Gabriella Nastas, cea care s-a ocupat de toate conturile mele de pe rețelele sociale şi care m-a reprezentat în toate emisiunile”, a declarat Kamara pentru .

Ce i-a cerut Leon lui Kamara atunci când l-a revăzut

Leon se afla la buni, în Focșani, iar tatăl lui nu l-a putut vizita imediat. Atunci când s-au revăzut, întâlnirea a fost una foarte emoționantă. Mai mult, băiețelul l-a rugat pe artist să facă un video împreună și să-l posteze pe Instagram. Micuțul s-a bucurat foarte tare în momentul în care și-a revăzut tatăl.

“Pe Leon l-am revăzut abia atunci când m-am dus la Focșani. Dar până atunci ne-am văzut pe video call și m-a întrebat când ajung în țară. I-am zis că sunt deja în țară și că vin spre el, la bunici. Cum am ajuns vineri, am dormit trei ore și apoi m am dus să-l pup, să-l strâng în brațe, să mă joc cu el.

A fost foarte bucuros, tocmai se trezise. Avea ochii mici și s-a bucurat, m-a pus să-i cant, ne-am dat în leagăn, a fost frumos. A fost o reîntâlnire fanastică și îmi zicea mereu că îi e dor de mine. Și eu îi spuneam că sunt lângă el și că mă poate lua în brațe.

Așa a fost întâlnirea cu acest pici minunat. Am filmat câteva story-uri despre asta, pentru că îmi spunea să-l filmez, să-l pun pe rețelele sociale. Ceea ce am și făcut. Găsiți pe story-uri primele filmulețe făcute cu el”, a mai povestit Kamara.

În perioada petrecută la Survivor, de aproape trei luni, Kamara a slăbit 10 kilograme. Artistul a avut neînțelegeri cu mai mulți foști coechipieri din cadrul emisiunii de la Pro TV, printre care și Ionuț Iftimoaie. Cântărețul nu mai vrea să țină legătura cu fostul campion MMA.