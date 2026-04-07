Adevăratul motiv pentru care Mircea Lucescu n-a putut să refuze naționala României! Mărturisire tulburătoare a fostului selecționer

Viața celui mai reputat antrenor român atârnă de fir de păr, medicii făcând eforturi pentru a-l ține stabil și iau în calcul o nouă intervenție chirurgicală
Catalin Oprea
07.04.2026 | 08:52
Adevaratul motiv pentru care Mircea Lucescu na putut sa refuze nationala Romaniei Marturisire tulburatoare a fostului selectioner
Mircea Lucescu este un patriot desăvârșit FOTO X
Mircea Lucescu traversează în continuare clipe grele, fiind internat la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar. În vârstă de 80 de ani, împliniți în iulie 2025, fostul selecționer se luptă pentru viața sa. Medicii fac tot posibilul pentru a-l ține în viață pe Il Luce, a cărui soartă atârnă de un fir de ață.

Mircea Lucescu a avut un motiv special să revină la națională

Mircea Lucescu a acceptat să preia naționala României în 2024, la 79 de ani. O decizie care a influențat starea lui de sănătate, certificată de faptul că i s-a făcut rău chiar în cantonamentul echipei naționale. Lucescu n-a putut însă să refuze propunerea FRF și a explicat, într-un interviu mai puțin mediatizat, de ce a revenit la prima reprezentativă după 38 de ani.

Cel mai simplu era să spun nu. Dar a venit un moment în care am simțit că datorez ceva echipei naționale a României. După ce am plecat de la Națională, în 1986, am fost supărat o lungă perioadă de timp, mi-am spus că nu mă mai întorc niciodată, pentru că m-am simțit nedreptățit atunci.

Peste tot în lume s-a simțit ROMÂNUL Mircea Lucescu

Mai apoi, însă, peste tot pe unde am ajuns în viață, am simțit că aprecierea mea era cumva legată de țară. Tot timpul am avut acest sentiment, iar dacă eu nu l-am avut, punctual, în anumite momente, au avut grijă alții să mi-l amintească. Am fost, peste tot, ROMÂNUL Mircea Lucescu.

Nu eram considerat nici fotbalistul Mircea Lucescu, nici antrenorul Mircea Lucescu, eram considerat românul Mircea Lucescu. 20 de ani prin lume nu am uitat cine sunt. Totdeauna am acționat cu maximă responsabilitate, pentru că știam că lumea acasă mă urmărește și se bucură de cariera mea. Tot timpul în spatele meu a fost acest imbold fantastic care e apartenența la România. Am simțit că nu pot să refuz Naționala. Mi-am asumat acest risc, a spus Mircea Lucescu, în 2024”, într-un interviu acordat revistei Formula AS.

În cel de-al doilea său mandat, Mircea Lucescu a condus echipa națională în 17 partide. A câștigat 11, a remizat într-un meci și a pierdut cinci partide. Contractul său s-a terminat săptămâna trecută, cu o zi înainte ca probleme de sănătate să se agraveze.

O nouă intervenție chirurgicală, luată în calcul de medici

Lucescu este în continuare în comă, iar tratamentul iniţial va continua. În cursul zilei de azi, fostul selecţioner ar putea fi supus unei noi intervenţii chirurgicale, prin care să i se monteze un sistem de asistare mecanică cardiacă, cu ajutorul medicului Marius Andronache, chemat tocmai din Franța de familia Lucescu.

Medic primar cardiolog, Marius Andronache are o vastă experiență cu peste 600 de studii electrofiziologice de diagnostic. FANATIK a explicat ce presupune ECMO, oxigenarea extracorporală cu membrană, un dispozitiv de asistare cardiacă, procedură pe care medicii o iau în calcul în cazul lui Mircea Lucescu.

