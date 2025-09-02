Adevăratul motiv pentru care Mircea Rednic a fost dat afară de la Standard: „E un antrenor bun, dar…”

, fiind înlocuit de către belgianul Vincent Euvrard. Marc Wilmots, directorul sportiv al clubului, a oferit o primă reacție după modificarea produsă pe banca tehnică. Acesta a explicat de ce gruparea belgiană a renunțat la experimentatul tehnician.

Directorul sportiv al lui Standard Liege a vorbit despre demiterea lui Mircea Rednic

Mircea Rednic a avut un start pozitiv pe banca lui Standard Liege, cu două victorii și o remiză în primele trei runde, însă totul s-a năruit după ce echipa a suferit două înfrângeri cu 0-3, în partidele cu Royale Union Saint-Gilloise și Cercle Brugge. Conducerea clubului a decis să îl demită pe .

Marc Wilmots, directorul sportiv al lui Standard, a oferit o primă reacție după demiterea lui Mircea Rednic. „Mircea Rednic a fost alegerea mea și nu mă feresc de asta. Îl apreciez pe Mircea, e un antrenor bun, dar la un moment dat trebuia să ne dăm seama că ceva nu funcționa. Apoi, a trebuit să luăm o decizie: ori puteam să dovedesc că am avut dreptate, ori puteam să recunosc că am greșit și am acționat direct, pentru binele clubului.

Decizia a fost luată de Giacomo (n.r. Angelini, președintele executiv), Pierre (n.r. Francois, directorul general) și de mine, am fost pe aceeași lungime de undă. Am simțit că unele lucruri nu erau cum trebuia, nu doar în eșecul contra lui Cercle, și am acționat imediat”, a declarat fostul selecționer al Belgiei, conform .

Cum l-a impresionat noul antrenor al lui Standard pe directorul sportiv

În locul lui Mircea Rednic, conducerea lui Standard l-a numit pe belgianul Vincent Euvrard, care a sosit de la ultima clasată din prima divizie, Dender EH. Acesta a debutat cu un eșec, 0-1 pe terenul celor de la Leuven. „Cu Mircea, ar fi putut să funcționeze, dar nu a mers bine din mai multe motive. Așadar, am trecut la altceva cu Vincent.

Ce mi-a plăcut a fost primul lui mesaj către jucători, modul în care s-a comportat în fața lor, faptul că a vorbit în franceză, olandeză sau engleză, convingerea pe care o arată cu privire la stilul de joc pe care dorește să îl impună. Are deja un impact din punct de vedere tactic pe gazon, ideile sale sunt acolo și sunt clare.

Mergem înainte. Avem o viziune pe termen lung pentru a reconstrui acest club”, a afirmat Marc Wilmots. Mandatul care s-a încheiat recent a fost cel de-al doilea pentru Mircea Rednic pe banca lui Standard, după cel din perioada 2012-2013. Fostul fundaș a petrecut cinci sezoane la formația belgiană în cariera de jucător, în perioada 1991-1996, câștigând și un trofeu, Cupa Belgiei.