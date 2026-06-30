Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Adevăratul motiv pentru care Nicolae Dobrin nu a jucat la Cupa Mondială din ’70 și primul scriitor care l-a intuit pe viitorul mare antrenor Mircea Lucescu. Răzvan Boanchiș aduce amintiri cu sigiliu

Răzvan Ioan Boanchiș scoate la iveală citate prețioase din cartea lui Teodor Mazilu, „Iluzia disperării. Fotbalul n-a fost creat de diavol”, în care se vorbește despre Nicolae Dobrin și Mircea Lucescu
Razvan Ioan Boanchis
30.06.2026 | 16:00
Adevaratul motiv pentru care Nicolae Dobrin nu a jucat la Cupa Mondiala din 70 si primul scriitor care la intuit pe viitorul mare antrenor Mircea Lucescu Razvan Boanchis aduce amintiri cu sigiliu
opiniile fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș, povești fenomenale despre Nicolae Dobrin și Mircea Lucescu Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dacă tot nu suntem la Campionatul Mondial și nu avem motive să vorbim despre niște seri cu pecete, măcar să o facem prin amintiri cu sigiliu. Am citit cartea „Iluzia disperării. Fotbalul n-a fost creat de diavol”, de Teodor Mazilu. În acest volum sunt cuprinse multe eseuri, inclusiv sportive, ale acestui dramaturg care rezistă dintr-un motiv foarte simplu. E ușor să fii apolitic, dar e greu să fii atemporal. Mazilu e la atemporali.

De ce nu ar fi jucat Nicolae Dobrin niciun minut la Cupa Mondială din 1970

În 1970, Mazilu a fost cu echipa națională în Mexic și a risipit un mister mai bătrân decât o jumătate de veac. De ce n-a jucat Dobrin la Guadalajara? Să vedem de ce. Asta a văzut sau a înțeles Mazilu, eu doar citez.

ADVERTISEMENT

„În grădina hotelului unde era găzduită delegația română ne adunam în fiecare seară ziariștii, antrenorii și conducătorii delegației. Sub umbra palmierilor, puneam țara la cale. În hol, Dobrin se plimba ca un leu în cușcă. Omenește, starea lui de spirit era ușor de înțeles. Să ajungi în Mexic, la Campionatul Mondial, și să nu fii nici măcar rezervă – e într-adevăr foarte neplăcut. De aceea nu m-a mirat că se dedicase băuturii cu oarece aplicație.

Dobrin era obsedat de ceea ce or să spună cei de acasă, el avea de dat socoteală admiratorilor lui de la Pitești”. Dar ziariștii insistau: „Băgați-l, domnilor, pe Dobrin… Nu vedeți că moare de ciudă? Nu vedeți că se veștejește nejucând? Știam că discuțiile noastre cu antrenorii erau pur platonice. Dar umbra palmierilor era plăcută. Și doctorul Tomescu dădea verdictul. Dobrin n-are rezistența necesară. N-a reușit să se aclimatizeze”.

ADVERTISEMENT
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Digi24.ro
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco

Genialitatea lui Mircea Lucescu, văzută prima dată de Teodor Mazilu

Despre Mircea Lucescu, Mazilu scrie că, atunci când avea mingea, transmitea „un sentiment de elaborare, de cântărire lucidă a situației. La acest jucător admirabil, înșelător, fragil, e foarte clar că știe mult fotbal, că s-a străduit să învețe. De aceea, Lucescu – în ciuda tinereții și în ciuda chipului atât de copilăresc – are, pe teren, un aer de savant. Parcă ar fi un laborator în mișcare. El prelucrează întotdeauna mingea, o stăpânește, o face mai rotundă, o distilează și de-abia după aceea o trimite mai departe. Cornerele lui se mai pot numi cornere? Ele sunt niște pase – cântărite exact și în intensitatea, și în direcția lor. Un corner al lui Lucescu e o pasă ideală din care cred că și eu aș marca gol”.

ADVERTISEMENT
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania
Digisport.ro
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania "în cap", după eliminarea de la Cupa Mondială

În Mexic, Lucescu avea 25 de ani neîmpliniți. Iar Mazilu este primul om cu un pix în mână care l-a intuit pe viitorul mare specialist în tectonica fotbalului.

ADVERTISEMENT
Daniel Graovac s-a întâlnit cu Victor Angelescu și semnează cu FC Rapid! Contract...
Fanatik
Daniel Graovac s-a întâlnit cu Victor Angelescu și semnează cu FC Rapid! Contract surprinzător: ce salariu va avea
Transferuri internaționale 2026, mercato de vară. Cristi Chivu taie în carne vie. Inter...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de vară. Cristi Chivu taie în carne vie. Inter a oficializat despărțirea de patru jucători
Wimbledon 2026, live blog. Irina Begu, înfrângere amară în primul tur pe iarna...
Fanatik
Wimbledon 2026, live blog. Irina Begu, înfrângere amară în primul tur pe iarna londoneză
Tags:
Razvan Ioan Boanchis
Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
Parteneri
Legenda Rapidului a dat de pământ cu Gică Hagi: 'Ca antrenor nu a...
iamsport.ro
Legenda Rapidului a dat de pământ cu Gică Hagi: 'Ca antrenor nu a avut niciun rezultat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!