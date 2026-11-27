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Nicolae Stanciu (33 de ani) a lăsat China și va juca din această iarnă la U Cluj. De serviciile mijlocașului s-a interesat și Universitatea Craiova, dar campioana României s-a lovit de refuzul jucătorului. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru (53 de ani) a dezvăluit motivele acestei decizii.

Mihai Rotaru a explicat de ce Nicolae Stanciu a refuzat Universitatea Craiova

Principalul finanțator din Bănie a recunoscut că a fost interesat de transferul lui Nicolae Stanciu, însă orice fel de discuție s-a încheiat în momentul în care agentul internaționalului român i-a transmis clar că în România .

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”Noi am discutat cu Stanciu de la început. Știam dinainte, Mario (n.r. – Felgueiras) a vrut să discute cu el. Ne-am informat de la agentul lui, care ne e prieten, și ne-a spus exclus. Singura echipă din România unde va juca este U Cluj, pentru că el are nevoie să fie aproape de Alba Iulia.

Dacă ar fi vrut bani, rămânea în China cu două milioane de dolari pe an. Dacă ar fi vrut mai mulți bani în România, venea la noi la Craiova, venea la FCSB, dar nu îl interesează banii. Știam de la început că el vrea Alba Iulia, de fapt”, a declarat Rotaru, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Stanciu era zeu în China

Oficialul Universității Craiova a mărturisit că în ciuda informațiilor primite, directorul sportiv Mario Felgueiras a insistat în încercarea de a-l convinge pe Stanciu să vină în Bănie, dar refuzul a fost unul categoric.

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”(n.r. – Vrea părinții) Exact. El . Sunt pozele lui la Starbucks. Taxiurile sunt cu pozele lui. S-au făcut o grămadă de jucării cu poza lui, cu celebra coregrafie adusă omagiu de către peluză. Știți că ei, ca suporteri, sunt considerați a 15-a galerie din lume pentru coregrafii? Ei joacă cu stadionul sold out la fiecare meci, 60.000-70.000. Este un zeu acolo.

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Și atunci i-am spus prietenului nostru: ‘Uite, vezi că totuși Mario a discutat și Nicușor a zis că se gândește’ și a zis: ‘Băi, dacă ți-am zis ceva, înțelege. Este exclus. E politicos omul, nu merge decât la Cluj, nu rămâne nici în China, nici la FCSB, la Cluj’. A zis foarte clar”, a spus Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA.