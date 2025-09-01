Sport

Adevăratul motiv pentru care Petrolul vrea să scape de Hanca și Vali Gheorghe. Cei doi au fost lăsați din nou în afara lotului

Ploieștenii trebuie să-și micșoreze cheltuielile, iar cei doi fotbaliști aflați în dizgrație au salarii consistente și evoluții modeste
Catalin Oprea
01.09.2025 | 08:47
EXCLUSIV FANATIK
Vali Gheorghe și Hanca au zilele numărate la Petrolul FOTO colaj fanatik

Sergiu Hanca (33 ani) și Valentin Gheorghe (28 ani), doi dintre cei mai experimentați fotbaliști de la Petrolul, nu mai intră în vederile clubului. Ambii sunt însă sub contract și nu pot fi îndepărtați, fără voința lor.

Salarii mari, evoluții modeste

Motivul pentru care Hanca și Vali Gheorghe au intrat în dizgrație e de ordin financiar. Evoluțiile lor au fost considerate de conducerea clubului invers proporționale cu salariile pe care le primesc.

Iar Petrolul trebuie să micșoreze cheltuielile, pentru că este în concordat preventiv, iar insolvența bate la ușă. În plus, la echipă au fost făcute trei transferuri în ultima perioadă, sosind Sălceanu, Dongmo și Rafinha.

Hanca a început sezonul ca titular, dar treptat s-a stins. El este cel mai bine plătit fotbalist din lotul Petrolului. A sosit la echipă în 2023, atunci când Marian Copilu, fostul președinte al clubului, a venit ca investitor.

Vali Gheorghe, un gol în șapte luni

Copilu a salvat Petrolul din colapsul financiar, dar și-a impus doi jucători: Papp și Hanca. Primul s-a impus ca titular, al doilea a avut o perioadă bună, până a fost accidentat grav de Dawa, într-un meci cu FCSB.

Vali Gheorghe a venit la echipă în această iarnă, după două experiențe nereușite la U Cluj și Poli Iași. Petrolul l-a dorit mult, mizând pe apartenența lui la echipa orașului, Gheorghe fiind ploieștean.

Doar că, fostul jucător al Astrei a marcat un singur gol în șapte luni și a intrat și în gura fanilor, care nu mai vor să-l vadă în echipă. Pentru aducerea lui, Petrolul a făcut un efort financiar, dar investiția nu a fost de top.

Au contracte până în 2027

Hanca și Vali Gheorghe bifează al doilea meci în afara lotului. Ei nu au fost luați la Constanța, unde Petrolul joacă azi cu Farul. Fiind jucători sub contract și salarii consistente, ei nu au agreat ideea despărțirii de ploieșteni.

Antrenorul Liviu Ciobotariu a încercat să amortizeze butoiul de pulbere pe care stă situația celor doi. Ciobi a menționat că decizia de a nu-i lua în lot este de ordin tactic, dar că se bazează pe ei la antrenamentele echipei.

Atât Hanca cât și Vali Gheorghe sunt sub contract cu Petrolul până în 2027, iar despărțirea de ploieșteni este la latitudinea lor. Șansele revenirii în lot sunt relativ mici, în acest moment.

 

