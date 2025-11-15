Adevăratul motiv pentru care s-a produs ruptura dintre Mirel Rădoi și Mihai Rotaru: „Perversache!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova și Mirel Rădoi sunt istorie după ce antrenorul a ales să plece de la echipă după eșecul cu UTA (scor 1-2). Giovanni Becali a spus totul despre ruptura dintre antrenorul român și Mihai Rotaru, patronul oltenilor.

De ce s-a stricat relația dintre Mirel Rădoi și Mihai Rotaru la Universitatea Craiova. „Asta e concluzia mea!”

Universitatea Craiova a trecut printr-un adevărat carusel de stări și emoții încă din startul acestui sezon. Oltenii au ajuns în faza principală din Conference League și au șanse reale la campionat, însă au existat momente de tensiune care au destabilizat echipa.

Eșecul cu 1-2, acasă, cu UTA, în etapa a 16-a, a fost suficient pentru ca Giovanni Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul antrenorului și a fostului său patron.

„Eu cred că Mirel are oferte, cred că va pleca în Emirate. Acolo mocnea ceva, el cu bun simț, Rotaru cu alt bun simț, ziceau că să treacă lucrurile. Ei credeau că o să fie în vârf acolo, unde e Rapid acum. S-au mai schimbat niște chestii, au salvat aparențele cu victoria din Cupă…

Nu cred că s-au certat. Nu s-au certat. S-au certat în interiorul lor, dar nu pe față. Eu cred că amândoi își doreau asta, să se întâmple asta. Amândoi sunt perverși. Amândoi voiau, după cele întâmplate… Rotaru zicea: ‘Dă Doamne să plece el singur!’, Rădoi zicea: ‘Dă Doamne să mă dea afară!’.

Perversitate din aia finuță. Oameni cu cap, inteligenți. Și Rotaru și Rădoi inteligenți. Rădoi nu a făcut gălăgie, n-a zis nimic, a plecat. A avut și el problemele lui, un frate care i-a murit acum câțiva ani… A avut probleme, nu e ușor să îți pierzi un frate de tânăr. Concluzia mea despre Rotaru și Rădoi este că amândoi sunt băieți deștepți, dar au jucat pervers”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

De ce a plecat, de fapt, Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Ce a spus Mihai Rotaru despre antrenor

Plecarea lui Rădoi de la Craiova s-a lăsat cu o conferință de presă în care conducerea a dorit să lămurească întreaga situație de la echipă.

„Mirel mi-a reproșat, cumva, că am pus multă presiune la nivel declarativ cu acest lucru, dar toți care sunt în club trebuie să înțeleagă: Craiova vrea campionatul, Craiova vrea trofee, Craiova vrea performanță! Nu trebuie să ne mai ascundem. Cine nu poate, pleacă acasă!”, a spus Mihai Rotaru, printre altele, la conferința de presă.