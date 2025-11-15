Sport

Adevăratul motiv pentru care s-a produs ruptura dintre Mirel Rădoi și Mihai Rotaru: „Perversache!”

Află totul despre despărțirea dintre Mirel Rădoi și Mihai Rotaru. De ce crede un nume important din fotbalul românesc că la Universitatea Craiova s-a ajuns la o astfel de decizie.
Mihai Dragomir
15.11.2025 | 14:15
Adevaratul motiv pentru care sa produs ruptura dintre Mirel Radoi si Mihai Rotaru Perversache
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a spus totul despre cum s-a stricat relația dintre Rădoi și Rotaru la Universitatea Craiova. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova și Mirel Rădoi sunt istorie după ce antrenorul a ales să plece de la echipă după eșecul cu UTA (scor 1-2). Giovanni Becali a spus totul despre ruptura dintre antrenorul român și Mihai Rotaru, patronul oltenilor.

De ce s-a stricat relația dintre Mirel Rădoi și Mihai Rotaru la Universitatea Craiova. „Asta e concluzia mea!”

Universitatea Craiova a trecut printr-un adevărat carusel de stări și emoții încă din startul acestui sezon. Oltenii au ajuns în faza principală din Conference League și au șanse reale la campionat, însă au existat momente de tensiune care au destabilizat echipa.

ADVERTISEMENT

Eșecul cu 1-2, acasă, cu UTA, în etapa a 16-a, a fost suficient pentru ca lui Mirel Rădoi să-i fie acceptată a șasea demisie în 10 luni. Giovanni Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul antrenorului și a fostului său patron.

„Eu cred că Mirel are oferte, cred că va pleca în Emirate. Acolo mocnea ceva, el cu bun simț, Rotaru cu alt bun simț, ziceau că să treacă lucrurile. Ei credeau că o să fie în vârf acolo, unde e Rapid acum. S-au mai schimbat niște chestii, au salvat aparențele cu victoria din Cupă… 

ADVERTISEMENT
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Digi24.ro
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk

Nu cred că s-au certat. Nu s-au certat. S-au certat în interiorul lor, dar nu pe față. Eu cred că amândoi își doreau asta, să se întâmple asta. Amândoi sunt perverși. Amândoi voiau, după cele întâmplate… Rotaru zicea: ‘Dă Doamne să plece el singur!’, Rădoi zicea: ‘Dă Doamne să mă dea afară!’.

ADVERTISEMENT
Mircea Lucescu a intrat peste el în cameră și l-a prins în timp...
Digisport.ro
Mircea Lucescu a intrat peste el în cameră și l-a prins în timp ce fuma. Reacția: total neașteptată

Perversitate din aia finuță. Oameni cu cap, inteligenți. Și Rotaru și Rădoi inteligenți. Rădoi nu a făcut gălăgie, n-a zis nimic, a plecat. A avut și el problemele lui, un frate care i-a murit acum câțiva ani… A avut probleme, nu e ușor să îți pierzi un frate de tânăr. Concluzia mea despre Rotaru și Rădoi este că amândoi sunt băieți deștepți, dar au jucat pervers”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

De ce a plecat, de fapt, Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Ce a spus Mihai Rotaru despre antrenor

Plecarea lui Rădoi de la Craiova s-a lăsat cu o conferință de presă în care conducerea a dorit să lămurească întreaga situație de la echipă. Mihai Rotaru a spus că dorința acestuia ca Universitatea Craiova să triumfe pe toate planurile ar fi fost mult prea mult pentru Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

„Mirel mi-a reproșat, cumva, că am pus multă presiune la nivel declarativ cu acest lucru, dar toți care sunt în club trebuie să înțeleagă: Craiova vrea campionatul, Craiova vrea trofee, Craiova vrea performanță! Nu trebuie să ne mai ascundem. Cine nu poate, pleacă acasă!”, a spus Mihai Rotaru, printre altele, la conferința de presă.

Giovanni Becali a explicat ruptura dintre Rădoi și Rotaru

Cine transmite la TV Bosnia – România. Schimbare pentru fanii echipei naționale
Fanatik
Cine transmite la TV Bosnia – România. Schimbare pentru fanii echipei naționale
Ce se întâmplă cu fotbalistul numit în trecut ”Messi de România”. Dezvăluirile lui...
Fanatik
Ce se întâmplă cu fotbalistul numit în trecut ”Messi de România”. Dezvăluirile lui Ciprian Marica: ”Acum îi e rușine de mine”
Ultrașii de la „Uniți sub Tricolor” s-au oprit la Belgrad în drumul către...
Fanatik
Ultrașii de la „Uniți sub Tricolor” s-au oprit la Belgrad în drumul către Zenica! Mesaj exploziv înainte de Bosnia – România. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Românul mai periculos decât Cruyff și Pele: 'Un talent mai mare decât el...
iamsport.ro
Românul mai periculos decât Cruyff și Pele: 'Un talent mai mare decât el n-am văzut. Odată a driblat 11 jucători'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!