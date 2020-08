Adevăratul motiv pentru care Simona Trașcă, Pamela de România, s-a despărțit de fostul ei iubit

Simona Trașcă, denumită de presa de scandal și Pamela Anderson de România, s-a despărțit nu de mult de iubitul ei, însă până acum nu au fost cunoscute motivele despărțirii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simona Trașcă a dezvăluit toate motivele divorțului de fostul ei soț

Vedeta care apărea noapte de noapte în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena 1, „Un show păcătos”, a vorbit în sfârșit despre ce s-a întâmplat între ea și bărbatul alături de care își imagina că va trăi până la adânci bătrâneți.

„Câteodată vreau să mă mărit, câteodată nu. Dintodeauna mi-am dorit să am un bărbat și să rămân cu el toată viața. L-am anunțat și pe fostul iubit că am renunțat la el. Prostiile pe care le-a făcut și minciunile pe care le-a spus i-au dat papucii. Nu mai am nervii necesari să suport măgăriile”, a declarat Simona Trașcă la Antena Stars.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum trebuie să fie viitorul bărbat: „Nu există care să nu înșele. Fizic, trebuie să fie înalt și brunet”

„Fostul meu soț rămâne întotdeauna dragostea vieții mele. O durere că l-am pierdut a rămas și sunt sigură că de acolo de unde este mă vede și vreau să mă vadă bine”, a mai spus Trașcă.

Pamela de România a descris și cum ar trebui să arate viitorul ei bărbat. Vedeta a spus care sunt condițiile principale pe care trebuie să le îndeplinească viitorul ei soț. A spus cum ar trebuie să se poarte, dar și cum ar trebui să arate fizic.

ADVERTISEMENT

„Foarte important este să fie credincios, să iubească animalele. Cred că nu există bărbatul ăla care să nu înșele. Fizic, ar trebui să fie înalt și brunet, de preferat cu ochii verzi sau albaștri. Dacă se întâlmplă (n.r. nunta) bine, știu că am vrut, dacă nu, aia e, am renunțat la idee, pentru că nu cred ca se va mai întâmpla”, a mai spus Trașcă.

ADVERTISEMENT