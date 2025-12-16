Adevăratul motiv pentru care Tavi Popescu nu a fost în lot la Unirea Slobozia – FCSB 0-2: „N-a venit la antrenament deloc”. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Motivul din spatele absenței lui Octavian Popescu din lotul FCSB-ului la meciul câștigat cu 2-0 contra Unirii Slobozia. Ce sfat a primit în direct.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
16.12.2025 | 13:35
EXCLUSIV FANATIK
Ce se întâmplă, de fapt, cu Octavian Popescu la FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB a câștigat meciul cu Unirea Slobozia din etapa a 20-a din SuperLiga, însă fără prezența lui Octavian Popescu nici măcar pe bancă. De ce a lipsit, de fapt, tânărul fotbalist din lotul echipei.

FCSB a luat 3 puncte importante cu Slobozia în etapa 20, în deplasarea de la Clinceni. Elias Charalambous a avut variante limitate în ceea ce privește lotul, având mai mulți jucători indisponibili.

În primul 11 al FCSB-ului anunțat de FANATIK în exclusivitate înaintea meciului nu s-a aflat tânărul Octavian Popescu. Deși Gigi Becali a anunțat că fotbalistul are gripă, moderatorul Cristi Coste a dezvăluit adevăratul motiv care a generat excluderea sa din lotul echipei.

„Hai să vă spunem ce se întâmplă cu Tavi Popescu. Gigi l-a dat cu gripă aseară. Tavi Popescu, din ce știu eu, a lipsit de la antrenament. N-a venit la antrenament deloc. A sunat că nu se simte bine, că a vomitat, că nu e ok.

A lipsit de la antrenament, de aici a pornit totul. Și de aici a fost toată discuția. Și Gigi Becali a avut dreptate cu ce a spus, că ar avea o gripă, că e acasă. Dar n-a venit la antrenament, de aici a plecat totul.

În mod normal, când anunți că nu te simți bine, îți vine doctorul acasă. Îți vine de la echipă ca să te verifice. Deci Tavi Popescu n-a ajuns la antrenament. Și acum, tot acasă e, cu gripă”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Sfatul lui Marian Aliuță pentru Tavi Popescu

Afectat de situația prin care trece acum Octavian Popescu, Marian Aliuță a avut un mesaj în direct pentru talentatul fotbalist. De asemenea, Aliuță a subliniat încă o dată problema de ordin mental pe care jucătorul originar din Nucet, Dâmbovița, o are.

„Trebuie să se pregătească foarte bine, să își vadă de treaba lui. El are mult mai multe oportunități azi, să vadă ce înseamnă o pregătire. Noi nu aveam un asemenea acces. Să stea după antrenament, pentru că are calități, dar dacă nu le pune în slujba echipei… ușor, ușor i se ia și patronului.

Dar eu zic că dacă el într-o jumătate de an nu va avea un parcurs bun, anul care vine, eu cred că îl va da. Are calități, dar nu e pregătit mental. Să își revină, pentru că încă are credit!”, a spus și Marian Aliuță.

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik
