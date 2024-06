După ce Jurgen Klopp a decis să plece la finalul sezonului recent încheiat și tehnicianul spaniol a refuzat să vină pe Anfield Road, .

Adevăratul motiv pentru care Xabi Alonso nu a vrut să se semneze cu Liverpool: „Am preferat ceea ce am deja”

Xabi Alonso și Cupa Germaniei, iar singurul eșec al sezonului a venit în finala Europa League, acolo unde nemții au fost învinși de Atalanta, scor 0-3.

ADVERTISEMENT

Sezonul absolut fantastic l-a pus pe tehnicianul spaniol în fruntea listei făcute de conducătorii lui Liverpool. Deși a jucat timp de 5 ani pe Anfield Road, Alonso a preferat însă să nu-i preia pe ”cormorani” și să rămână la Leverkusen.

”Toate astfel de decizii trebuie luate cu mare grijă. Trebuie să te gândești foarte bine la ele. Și în acest caz am preferat ceea ce am deja față de ce îmi lipsește. Sigur, conexiunea mea cu Liverpool rămâne acolo. Așa că n-a existat nicio problemă de genul acesta”, a declarat Xabi Alonso, pentru .

ADVERTISEMENT

Înfrângerea cu Atalanta îi face bine lui Xabi Alonso

Întrebat cât de mult regretă , faptul că a ratat realizarea ”triplei” și că nu a reușit să termine sezonul fără înfrângere, Xabi Alonso a dat un răspuns surprinzător.

”Este fotbal. Excepție au fost cele 52 de meciuri pe care le-am făcut. A face față înfrângerii face parte din munca noastră. Nu este prima dată și nu va fi ultima oară. Sunt destul de sigur că acel meci împotriva Atalantei mă va face un antrenor mai bun, un manager mai bun decât dacă am fi câștigat tripla.

ADVERTISEMENT

Cu siguranță, acele jocuri nu le uiți și le poți folosi pentru viitor. În acest moment, doare. Mă doare atât de tare, dar am acel sentiment că va fi mai util pentru dezvoltarea mea decât câștigarea triplei”, a spus el.

Xabi Alonso a recunoscut că nu se aștepta la acest sezon absolut fantastic făcut de Bayer Leverkusen, însă a dezvăluit faptul că a avut un presentiment bun în toamnă când a început totul.

ADVERTISEMENT

”Cu siguranță, a fost o călătorie. Foarte provocatoare, foarte solicitantă. În primele săptămâni ale sezonului am avut un sentiment bun că putem face lucruri bune. Cu siguranță, nu am fost atât de optimist că am putea lupta până în ultima săptămână, dar că am putea avea un sezon bun? Da”, a explicat ibericul.