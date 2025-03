Adevăratul obiectiv pe care trebuie să-l aibă Rapid în acest play-off. Bogdan Baratky analizează șansele giuleștenilor la titlu

Cu voia dumneavoastră, aș începe prin a încerca să clarific scopul play-off-ului. Chiar! Ce este play-off-ul?

Este o competiție post campionat regulat, un fel de „clausura” a SuperLigii, concepută cu scopul de a crea entuziasm și emulație în rândul suporterilor prin concentrarea celor mai valoroase 6 echipe ale ligii.

Acest campionat de 10 partide este de fapt cel care oferă verdictul clasament. Iar acest fapt, coroborat cu valoarea participantelor și emulația suporterilor, produce audiență, umple stadioanele și aduce, în cele din urmă, bani. Acesta este scopul economic al play-off-ului.

Sportiv, cum spuneam, în play-off se decide câștigătoarea competiției și podiumul acesteia (implicit și participantele în cupele europene). De la locul 4 în jos, daca nu ai reușit să câștigi Cupa României, play-off-ul se traduce prin salvarea timpurie de la retrogradare, de la finalul lunii Februarie. Această performanță fiind răsplătită cu sumele alocate din drepturile TV pentru respectiva clasare.

Care este obiectivul Rapidului în acest play-off?

Rapid bifează sezonul acesta a treia participare consecutivă în play-off.

Desigur, calificare obținută cu emoții, mai ales în contextul sumelor investite (mai degrabă cheltuite) în lot în ultimii ani, dar asta este o altă discuție. În precedentele două sezoane, rezultatul participării la minicampionatul celor 6 a fost…salvarea de la retrogradare. În fond, nu e puțin lucru să fii scutit de emoțiile ligii secunde cu 4 luni înainte de finalul competiției, nu-i așa?

Obiectivul public declarat este participarea în cupele europene. Un obiectiv absolut firesc din perspectiva mai sus enunțată, adică cea a sumelor înghițite de zona sportivă a clubului.

Pentru a analiza acest obiectiv și a face predicții educate despre șansele de a-l atinge, vă propun să aruncăm un ochi peste câteva informații factuale.

Statistici seci

În sezonul regulat, Rapidul a înregistrat 6 înfrângeri: cu Petrolul, U Cluj (tur-retur), Botoșani, Sepsi și Hermanstadt. Tot în sezonul regulat, Rapidul a reușit numai 3 victorii în deplasare: la Iași, Slobozia și respectiv Farul. 3 victorii din 15 meciuri.

Cu colegele de play-off, Rapid a înregistrat în sezonul regulat o singură victorie (cu U Craiova în Giulești), 2 înfrângeri (ambele cu U Cluj) și 7 rezultate de egalitate.

Rapid a marcat în sezonul regulat 35 de goluri, cea mai slabă ofensiva din primele 6 clasate. Spre comparație, Dinamo, locul 5 în clasamentul ofensivei are 41 de goluri marcate, iar campioana plaselor perforate, CFR, a înscris 56 goluri.

Golgeterul Rapidului e Petrila, cu 7 goluri, în timp ce participantele la play-off au un Munteanu (CFR) – 19 goluri, un Mitriță (U Craiova) – 13 goluri, un Bîrligea (FCSB) – 12 goluri, un Selmani (Dinamo) – 12 goluri, sau Nistor/Blănuță (U Cluj) – 10 goluri.

Rapid are, așadar, un goleador cu cifre sub golgeterii de la Hermanstadt (Stoica) sau Petrolul (Tudorie – plecat deja din Superliga), dar și sub al treilea marcator de la U Cluj (Thiam), sau al doilea marcator de la FCSB (Olaru, care nu a jucat în 2025).

După 30 de etape Rapid are a doua apărare a campionatului (26 de goluri primite, la egalitate cu Dinamo), lider fiind FCSB cu 24 de goluri încasate.

Care sunt argumentele Rapidului pentru podium?

Cifrele reci și seci arată că Rapid nu câștigă cu echipele de top 6 (o singură victorie în 10 meciuri), dar și pierde greu în meciurile cu aceleași adversare (2 înfrângeri în 10 meciuri).

Faptul că pierdem greu e confirmat de numărul de goluri încasate, în timp ce numărul de goluri marcate arată cât de complicat e să câștigăm.

Absența unui golgeter veritabil e o circumstanță agravantă. Când ești pe locul 6 și iți propui o clasare pe podium, nu mai este însă suficient să nu pierzi; trebuie să câștigi. Or Rapidul exact cu aceste adversare nu câștigă. În plus, atacul pozițional al Rapidului provoacă suferințe fizice privitorului.

Și atunci, care sunt argumentele Rapidului pentru locurile 1-3?

Avem un joc ofensiv precar, nu avem marcatori, drept consecință înscriem puțin, nu știm să câștigăm pe teren străin și nici cu contracandidatele la podium.

După pauza de iarnă , fapt care ne-a ajutat să acumulăm puncte. Dar jocul de posesie și atacul pozițional au rămas în suferință, victoriile venind pe fondul acestei pregătiri fizice și a valorii individuale superioare. Cu un joc reactiv, cu apărare-contră, poți câștiga orice meci, cu orice adversar, dar e imposibil să domini o competiție unde valoarea adversarilor e peste medie și constanța rezultatelor face diferența.

Sau poate întrebarea e alta: care ar trebui să fie scopul Rapidului în acest play-off?

Prin diverse voci autorizate, Rapidul și-a declarat intenția de a deveni un candidat real la coroniță. La câștigarea campionatului. Tot declarativ (inclusiv prin antrenorul Șumudică), Rapidul a dat asigurări că sezonul viitor va fi una dintre echipele implicate în lupta la titlu.

Pentru rețeta de titlu trebuie să ai (obligatoriu!) patru ingrediente de baza: lot valoros, joc solid, club puternic și obișnuința de a te lupta acolo sus.

Astăzi jocul scârțâie și scrâșnește, iar clubul nu lasă deloc senzația de forță, măcinat de multe fricțiuni (inclusiv cu propriii suporteri). Fotbalul pare la Rapid o activitate secundara, excesiv de sofisticata si practicata din obligație, iar sportiv ultimele sezoane au adus doar o zbatere la limita diplomei de participare la play-off.

Suntem departe de a înțelege ca mentalitatea de învingător nu este o marfă pe care o cumperi atunci când ai nevoie, ci este o caracteristică ce se educă în timp. Prin victorii (obținute constant) și trofee. E greu să iți propui să contezi subit în lupta la titlu când ultimul trofeu câștigat e campionatul ligii a treia și ultima reușită importantă e promovarea în prima liga.

Desigur, nu e imposibil ca Rapidul să se dea de trei ori peste cap și să se transforme în revelația play-off-ului, infirmând statistica. Dar deocamdată cifrele spun alta poveste.

Pentru ca Rapid să ajungă însă cu adevărat cândva să conteze în lupta la titlu, trebuie să își propună cât mai urgent să procure cele 3 ingrediente de mai sus.

Prima condiție pentru a rezolva o problemă e să accepți că o ai.

Este astăzi clubul, în săptămâna debutului în play-off, după (care a generat discuții aprinse atât în interiorul, cât și în jurul clubului) decis în privința antrenorului cu care va ataca sezonul următor?

Îi este astăzi clubului clar nucleul de 14-15 fotbaliști cu care va ataca titlul sezonul viitor? Este strategia de lot creionată?

Știe cineva care este underul titular din sezonul viitor? În condițiile în care Ignat a pierdut contactul cu primul 11, de Pop ne amintim cândva în repriza a doua pe final, Omar e o soluție, dar la Sfântu Gheorghe, Vulturar a jucat sezonul asta în campionat la fel de mult ca Rică Răducanu, iar Borza are mari șanse să schimbe campionatul?

În play-off, cele mai importante meciuri sunt…în Cupă

Când nu ești o echipă dominantă, nu ai o identitate de joc, poți câștiga meciuri, dar niciodată o competiție de anduranță.

Soarta ne-a pus într-o poziție bună pentru Cupă. Din 2 meciuri (dacă trecem de Buzău, desigur) putem fi în Europa. Din 10 meciuri, câte are play-off-ul, e complicat…Ne lipsesc vreo 4 ingrediente…

Dar astea 10 meciuri ne-ar putea ajuta să ne punem ordine în gânduri, sau să răspundem poate la întrebările de mai sus. Și, important, să le folosim pentru a încerca măcar să refacem legătura club-suporter. Fără de care nu s-a câștigat niciodată nimic în Giulești. În contextul ăsta, poate n-ar fi rău să înțelegem că atunci când Rapidul e oaspete pe Arena Națională și peluza oaspete e goală, cu 2,700 de oameni ascunși sub acoperiș, nu lași senzația de club mare. Iar la campionat si trofee se bat, în general, cluburile mari.

De ce e importantă Cupa? Simplu.

Pentru că după 3 ani de mediocritate pe bani mulți, toată lumea are nevoie de o confirmare. De un punct de sprijin pentru a privi cu puțin optimism spre viitor. Toți avem nevoie de asta…acționari, club, suporteri, jucători. Mai ales că după 3 ani s-ar putea să realizăm că nu doar banii lipseau Rapidului pentru a fi cu adevărat un club puternic.