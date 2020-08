Adevăratul ucigaș al lui Emi Pian ar fi în libertate! Fratele și fiul lui Emi Pian au dat cărțile pe față

Adevăratul ucigaș al lui Emi Pian s-ar afla în libertate, conform unor informații făcute publice de fiul interlopului ucis în Giulești.

Fostul lider al clanului Duduienilor, Emi Pian, ar fi fost omorât de nepotul lui Napi Rinu, șeful clanului rival.

Cu toate acestea, fiul și fratele lui Emi Pian cer Poliției să facă dreptate și acuză că adevăratul criminal se află în libertate.

Fratele și fiul lui Emi Pian cred că adevăratul ucigaș al interlopului e în libertate

Liderul Duduienilor a fost îngropat duminică, 9 august, însă ancheta este îngerunată de lipsa de cooperare dintre clanuri și autorități.

Conform „omertei”, codului tăcerii pe care l-au jurat interlopii, colaborarea cu forțele de ordine este de nedorit indiferent de situație, clanurile preferând să-și facă singure dreptate.

Rudele lui Emi Pian susțin că Duduienii se aflau într-un conflict mai vechi cu clanul condus de Napi Rinu, astfel că uciderea lui Emi Pian ar fi fost premeditată.

„Băiatul ăsta ne aştepta cu briceagul, ne aşteptau toţi afară şi lui tata i-a spus îţi iau viaţa, vă omor, vă omor”, a dezvăluit Gabriel Duduianu, fiul bărbatului ucis, conform Observator.

Jocurile de noroc ar fi fost sursa problemelor dintre clanuri. „Totul a început acum 3-4 luni, de când se juca barbut la Napi acasă, în Colentina. Am auzit foarte multe vorbe unde ar fi zis Napi că trebuie să mănânce bătaie tata, că tata trebuie să fie bătut”, a continuat fiul lui Emi Pian.

Nicolae Bratu, fratele lui Emi Pian, susține că lupta s-ar fi dat pentru banii făcuți din diferite „afaceri” de cele două clanuri care își împărțeau teritoriul.

„Și au spus aşa – Cum scăpăm de Emi să facem bani? Se făceau 7-8 mii de euro pe zi, între 7 şi 12 mii pe zi. Nu au ştiut cum să scape de Emi ca să evolueze ei”, a menționat Bratu.

Emanuel Gheorghe, cel arestat pentru uciderea lui Emi Pian, este singurul suspect din anchetă. Tânărul de 26 de ani ar fi fost pus pe scandal înainte de partida de barbut din Giulești.

„S-a ridicat copilul ăsta şi a spus că, de faţă cu el, nu are cum să vorbească absolut nimeni, că el nu lasă capul jos în faţa la nimeni, că el e şmecher. Noi am plecat de acolo. Am ajuns în Giuleşti, unde ne-am întâlnit cu ai noştri, cu familia noastră. Ne-am întors înapoi, acolo băiatul ăsta ne aştepta cu briceagul, ne aşteptau toţi afară, şi lui tata i-a spus îţi iau viaţa, vă omor, vă omor”, a dezvăluit fiul lui Pian.

Nicolae Bratu, fratele victimei, a dezvăluit că i-ar cunoaște bine pe cei din clanul rival: „Îi cunoaştem foarte bine pe aceşti oameni, nu sunt de aceaşi etnie romă ca noi, nu sunt atât de evoluaţi, civilizaţi, au rămas pădurari. S-au dus Graţian, fratele meu, şi Ciprian. Când au ajuns acolo l-a găsit, l-a văzut pe Emi. Ce-ai făcut? M-a tăiat, m-a tăiat. I-a zis hai urcă, urcă la maşină”.

Duduienii sunt convinși că adevăratul criminal e în libertate, iar persoana arestată ar fi de fapt un țap ispășitor care și-a asumat acest rol.

„Ei au fost de acord toţi. Tu trebuie să îl aţâţi pe Emi, să te iei de Emi, trebuie să îl tai şi în caz de ceva tu l-ai tăiat. Dar ei au fost acolo. De ce au arestat o singură persoană? Au fost 11 oameni acolo. Ceilalţi 10 de ce nu sunt arestaţi?”, a concluzionat fratele lui Emi Pian.