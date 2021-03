Adevărul cutremurător despre mama lui Zanni de la Survivor România. Ce traumă a suferit femeia

Zanni de la Survivor România a fost abandonat când era mic de propria lui mamă, iar despre povestea lui tristă de viață a vorbit de câteva ori emoționând o țară întreagă.

În episodul din 21 martie al show-ului de la Kanal D, fiecare concurent a primit câte un mesaj de la mama lui, însă Zanni nu s-a putut bucura de același lucru.

Povestea lui este cunoscută de toată țara și, conform propriilor sale declarații făcute la scurt timp după ce a început Survivor România, mama lui l-a abandonat pentru că a suferit foarte mult, cel mai probabil din cauza tatălui său.

Zanni de la Survivor România și-a văzut mama de 4 ori în 23 de ani

Zanni a spus de multe ori că nu știe ce înseamnă să aibă mamă, însă rareori a vorbit urât la adresa celei care i-a dat viață, ba chiar a încercat să o înțeleagă în repetate rânduri.

Concurentul de la Survivor România a spus în cadrul show-ului de la Kanal D, în urmăî cu aproximativ 3 luni că s-a văzut cu mama lui de vreo 4 ori în 23 de ani și de fiecare dată i s-a părut că era o femeie tristă, care a suferit o traumă cumplită.

Zannidache spunea că a putut să citească în ochii ei multă suferință, fapt pentru care nu o judecă atât de mult, ba chiar i s-a făcut milă de ea.

„Văd în ochii ei că a fost o traumă”

„Am mai vizitat-o cam la patru ani, dar n-am stat de vorbă. Pentru mine e o străină. Nu o cunosc pe mama, am văzut-o de patru ori în viața mea, m-a vizitat la o dată la 4 ani. Mi-a făcut un cadou la 14 ani, niște ghețe, care erau niște ghetuțe pentru un copil de 5 ani. Are niște probleme de realizare a realității. Eu acum am 23 de ani, dar nu stiu dacă ea realizează. Are 40 și ceva de ani.

Când eram mic am tot tras de ea să vorbim, ea are niște probleme, nu răspunde la întrebări. Răspunde după 5 secunde sau nu răspunde. Eu citesc oamenii, văd în ochii ei că a fost o traumă, în copilăria ei, în tinerețe, la nașterea mea sau cu bărbatul cu care m-a făcut’, a declarat în urmă cu ceva timp Zanni de la Survivor România despre mama lui.