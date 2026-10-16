De ce Dobre e o deziluzie, iar Moruțan e revelație! Adevărul de necontestat la Rapid dat de cifrele Wyscout

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Fotbalul este un sport de echipă. Acesta este un truism. Dar frumusețea fotbalului constă (și) în faptul că ne permite cu generozitate să analizăm performanța individuală ca parte a efortului colectiv. Alexandru Dobre a fost cel mai eficient rapidist în sezonul trecut, în ciuda unui play-off dezamăgitor. Olimpiu Moruțan, vedeta adusă cu mari sacrificii în iarnă, a avut un impact minim în sezonul trecut, din cauza carențelor fizice. Astăzi, Rapidul reușește să țină ritmul celor de la Dinamo și prin reușitele celor doi, chiar dacă aportul lor este diferit și asimetric.

Revelația Moruțan vs deziluzia Dobre sau altruism vs individualism. Cifrele seci care arată un adevăr crud la Rapid

Moruțan, 27 de ani, 1,8 milioane euro valoare Transfermarkt. Dar 5 milioane în epoca Galata sau în perioada Pisa. Milioane neafectate de inflația recentă. dar un fotbalist a cărui carieră a fost ținută în loc de accidentări complicate.

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Bine, celor tineri de mai mult timp (îmi place mult expresia asta; nu-mi aparține) de prin tribunele Giuleștiului le amintește puțin și de Goanță, idolul anilor ’80. Fotbalist cu F, artist care în zilele bune pictează pe teren, mijlocaș tehnic și altruist. Doar că acele zile bune păreau în sezonul de primăvară un deziderat greu de atins.

Dobre, 28 de ani, 3 milioane euro valoare Transfermarkt. Doar 1 milion pe aceeași platformă, atunci când se antrena în baza Rapidului și îi era propus lui Dan Șucu din postura de jucător liber. 7 goluri în sezonul 2024-2025 și încă 15 sezonul trecut în tricoul Rapidului i-au triplat cota.

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Extremă atipică, cu ambele picioare la purtător și cu instinct de atacant. Post de la care a împrumutat și individualismul la fel de nespecific unui jucător de bandă. Timp de doi ani bătuți pe muchie (a venit la Rapid pe 7 octombrie 2024), Dobre a reușit „performanța” de a nu oferi nici un assist colegilor săi, deși și prin efortul acestora a scuturat plasele adverse de 25 de ori.

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Moruțan vs Dobre 2026-2027

Minute jucate: 852 / 950

Goluri: 2 / 3

Pase de gol: 7 / 0

xG: 2,5 / 1,38

xA: 5,03 / 0,79

Șuturi la poartă: 24 / 28

Șuturi pe poartă: 9 / 8

În acest sezon, deși a jucat 100 de minute în plus, Dobre punctează în duelul statistic cu Moruțan doar la capitolul golurilor marcate: 3-2. În rest, Moruțan domină bătălia cifrelor inclusiv la capitolul șuturilor cadrate,

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Dobre vs Moruțan: evoluția prestațiilor în sezon

Interesant de analizat cum au evoluat prestațiile celor doi de-a lungul sezonului, în primele 11 etape. Vă amintiți că imediat după ce a semnat cu Rapid, Pancu spunea că nu îi vede pe amândoi concomitent în teren? Era perioada în care toată lumea (inclusiv Pancu) credea că Moruțan se exprimă mai bine în bandă, acolo unde Dobre fusese „jupân” sezonul trecut. Iată de ce Moruțan începe sezonul pe banca de rezerve, în meciul cu Sepsi. Cum doar nebunii nu-și schimbă ideile, Pancone începe ușor-ușor să cocheteze cu ideea „ambii în teren” și îl mută pe Dobre în stânga, forțat oarecum de indisponibilitățile lui Petrila și Kamara. Fereastra de transferuri era încă deschisă, fapt care probabil i-a oferit o motivație în plus lui Dobre.

Dobre vs Moruțan în primele 3 etape

Minute jucate: 234 / 154

Goluri: 2 / 1

Pase de gol: 0 / 0

xG: 0,50 / 0,26

Șuturi la poartă: 6 / 5

Șuturi pe poartă: 2 / 2

Raportul e relativ echilibrat: Dobre joacă ceva mai mult și produce proporțional, adică ceva mai mult. Trecutul recent arată însă o „poză” complet schimbată. Moruțan s-a încălzit ca un motor Diesel, în timp ce Dobre, deși prezent în jocul ofensiv (mai puțin în meciul din ultima etapă de la Cluj), pedalează în gol.

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Dobre vs Moruțan în ultimile 3 etape

Minute jucate: 230 / 284

Goluri: 0 / 1

Pase de gol: 0 / 3

xG: 0,4 / 0,6

Șuturi la poartă: 7 / 12

Șuturipe poartă: 1 / 4

Raportul se răstoarnă. Moruțan îl convinge pe Pancu să îi acorde mai multe minute, iar timpul e petrecut cu folos în iarbă. În același timp, eficiența lui Dobre tinde spre zero, în contrast cu egoismul pe care îl demonstrează în mai multe rânduri în zona careului advers.

Dobre și Moruțan, acești Ronaldo și Messi de Giulești

Moruțan și Dobre, doi fotbaliști de valoare (chiar de top, raportat la SuperLiga) și doi jucători cu situații contractuale similare. . Ambii, fotbaliști redați fotbalului de Rapid. Dobre și-a triplat cota în 2 ani, iar Moruțan dă semne că după o jumătate de sezon de acomodare și o pregătire de vară corectă a intrat pe drumul revenirii la forma sportivă care încântă tribuna.

Ultimile șase luni de contract sunt perioada în care comportamentul din teren e afectat de incertitudinea viitorului profesional. Viitor care, la 27-28 de ani este întotdeauna foarte important, pentru că ambii se află în fața unui viitor contract generos. Este exact momentul în care fotbalistul inteligent înțelege că viitorul său depinde de realizările sale, iar realizările sale depind de echipă.

La Moruțan această înțelegere vine natural, pentru că el a fost întotdeauna un fotbalist de echipă. În cazul lui Dobre, e necesar un efort de voință, efort care să vină din conștientizarea propriului interes. Pentru Dobre e cel mai bun declanșator, pentru că nu doar aspectul său amintește de Ronaldo. Așa cum, în cazul lui Moruțan, nu doar postul și inălțimea amintesc de Messi.