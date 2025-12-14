Sport

Adevărul despre bătăile încasate de maneliști la petreceri. Giovanni Becali, dezvăluiri tari despre Florin Salam și Vali Vijelie

Giovanni Becali a vorbit despre greșelile pe care le fac maneliștii la petreceri. Cum se poate ajunge de la dedicație la altercație și cum a ajuns Florin Salam să supere oameni importanți/
Catalin Oprea
14.12.2025 | 11:00
Adevarul despre bataile incasate de manelisti la petreceri Giovanni Becali dezvaluiri tari despre Florin Salam si Vali Vijelie
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali, dezvăluiri tari despre Florin Salam și alți maneliști cunoscuți. Sursă foto: Colaj FANATIK
Giovanni Becali a participat la multe petreceri la care atmosfera a fost întreținută de maneliști celebri și le-a văzut pe toate, cu bune și rele. Distracția se poate transforma repede în tensiune, atunci când maneliștii sunt neinspirați atunci când vine vorba de dedicații. Uneori, oamenii importanți de la petrecere pot fi deranjați de cuvintele din dedicații sau se pot simți ignorați. Și de multe ori se termină rău pentru cântăreți.

Giovanni Becali, sfaturi pentru maneliști. Ce trebuie să facă pentru a nu provoca scandal la petrecerile la care întrețin atmosfera. Cum a comis-o Florin Salam

S-a lăsat de multe ori cu scandal și înjurături după petreceri, ba chiar uneori s-a vorbit chiar și despre agresiuni fizice. Giovanni Becali a dezvăluit la „Giovanni Show” ce ar trebui să facă maneliștii pentru a evita situațiile tensionate la petreceri. Și l-a dat exemplu pe Florin Salam, care a avut probleme chiar pentru că nu s-a informat suficient despre cei cărora le cânta.

„Cântau la petreceri de șmecheri, lideri. Trebuia să corespunzi. Pentru la, la, la… pentru la, la, la. Trebuie să ai un întreg repertoriu în primul rând de valoarea invitaților, a liderilor. Că acolo s-au iscat multe între lideri la d-astea. Păi uită-te la Salam, tu vezi câte probleme a avut?

Și le-a creat el pentru că nu a avut CV-ul liderilor cărora le cânta. Nu a luat informații. Un antrenor ce face înainte? Vede echipa adversă, o studiază și face tactica. El trebuia să ia informații. Cine e ăla? Păi e Nuțu Cămătaru. Ăla cine e? Caranu.

Să nu scapi și în vreo strofă câte un cuvânt să jignești fără să vrei. Toate cartierele au avut liderii lor. Nu știu dacă l-au bătut, dar a avut niște incidente. Păcat, că și-a făcut o familie frumoasă”, a povestit Giovanni Becali în exclusivitate la „Giovanni Show”.

Câți bani câștigă, de fapt, maneliștii celebri la petrecerile oamenilor importanți din fotbalul românesc. Dezvăluirile lui Giovanni Becali

Maneliștii se expun uneori la pericole, atunci când sunt neinspirați la dedicații, dar cu siguranță au parte și de recompense pe măsură. Giovanni Becali a povestit câți bani primeau maneliști ca Vali Vijelie și Adi de la Vâlcea la petrecerile la care participau și alți oameni importanți din lumea fotbalului.

„Eram eu, Borcea, Nețoiu, Pițurcă, ăștia. La o petrecere ca lumea dădea fiecare 1000, 2000 de euro. 14-15.000 de euro luau, nu e rău. Eram șo noi cu nevestele. Mai sunt neveste care te mai țin”, a mai povestit Giovanni Becali în exclusivitate la „Giovanni Show”.

TOT ADEVARUL despre BATAILE incasate de manelisti la petreceri. DEZVALUIRILE lui Giovanni Becali

