Adevărul despre biletele refuzate de suporterii Rapidului la derby-ul cu Petrolul: „Nu e în regulă!”

Petrolul Ploiești le-a oferit 1.000 de bilete fanilor din Giulești la derby-ul de pe „Ilie Oană”, însă gruparea de sub Podul Grant le-a refuzat. Marian Mihail, directorul executiv al formației lui Dan Șucu, a spus tot adevărul despre problema tichetelor în deplasare.

Marian Mihail, adevărul despre bilete refuzate la derby-ul Petrolul – Rapid: „Oferim dacă avem ceva de oferit”

directorul executiv al Rapidului, la „Suflet de rapidist".

Marian Mihail a dezvăluit în direct de ce de la Petrolul Ploiești. Directorul executiv al grupării de sub Podul Grant a explicat care este situația Rapidului.

„Este un subiect de actualitate, subiectul biletelor în deplasare este puțin mai vechi, se tot întoarce de când s-a întors și Rapid în Liga 1. Avem un regulament sportiv elaborat de FRF, care impune clubului organizator să ofere cel puțin 5% din capacitatea stadionului.

De multe ori am auzit când am fost în deplasare: «Am dat Rapidului cât m-a lăsat regulamentul». Normalitatea este undeva între cerere și ofertă. Am jucat pe Arena Națională, am dat peluza clubului oaspete fără nicio condiționare.

Asta e normalitatea pentru noi, oferim dacă avem de oferit. Nu mai este un secret că stadionul Giulești este neîncăpător pentru rapidiști și pentru toată lumea care vrea să vadă Rapidul”, a spus Marian Mihail.

Care este capacitatea reală a stadionului Giulești: „Avem zone în care nu putem vinde”

„El este proiectat pe o capacitate construită de 14.000 de locuri, iar în realitate sunt cam 12.500. Avem niște zone în care nu putem vinde din motive de siguranță și mai sunt alte locuri pe care nu putem să le vindem pentru că nu se vede meciul. Nu putem să vindem bilete doar pentru atmosferă.

Sectorul oaspeților are undeva la 670 de locuri. Am avut multe meciuri în care într-un sector de 670 de locuri erau 20, 30 de suporteri ai oaspeților. Sectorul destinat oaspeților are acel gard despărțitor, niște particularități din construcții pe care trebuie să le respect.

Stadionul „Ilie Oană” are un sector de oaspeți puțin mai mare de 5%. Sectorul de oaspeți este puțin mai mare, au făcut un sector de 1.000 de locuri. Cei de la Petrolul au spus așa: «Trebuie să vă dăm cel puțin 750 de locuri, suntem dispuși să vă dăm 1.000 dacă ne dați și voi 1.000 pe Giulești».

Este ceva imposibil, evenimentele s-au derulat foarte repede și nu am avut ocazia să intrăm în detaliu ăsta. Ni s-a cerut ceva imposibil, dacă punem oameni și în exteriorul bucății de plexiglas, zona tampon ar crește exponențial și ar însemna aproape două sectoare”, a mai spus directorul giuleștenilor.

„Dacă vreau să bag în stadion încă 250 de spectatori ai oaspeților, trebuie să eliberez 1.200 de locuri”

„La meciul de debut al lui Dugandzic cu FCSB, Peluza Sud părea știrbă. Dacă vreau să depășesc perimetrul ăla trebuie să scot mult mai mulți spectatori și să îi înlocuiesc cu stewarzi. Nu este vorba de bani, este vorba că dau afară niște suporteri sau abonați. Nu e în regulă din punctul nostru de vedere.

Dacă vreau să bag în stadion încă 250 de spectatori ai oaspeților, trebuie să eliberez 1.200 de locuri. Ăsta e un preț mult prea mare, ne dăm seama că poate se produc și niște nedreptăți din cauza capacității reduse.

Colegii mei au niște obiective pe termen mediu, ne gândim la niște zone cu preț redus pentru studenți și pensionari. A doua variantă care pică din start este să inventăm niște locuri în sectorul ăla, este în neregulă din toate punctele de vedere”, a încheiat oficialul din Giulești.

